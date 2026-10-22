La Bourse de Paris termine dans le rouge, la dette française flambe

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge jeudi, plombée par une nouvelle hausse des prix de l'énergie et du taux d'emprunt de la France au-delà des 5 %, tandis que le secteur du luxe souffre de la chute d'Hermès après ses résultats.

L'indice CAC 40 a cédé 1,39 %, pour terminer à 7.811,26 points. La veille, il avait pris 1,06 % à 7.921,68 points.

Les marchés européens font face à une nouvelle hausse des prix de l'énergie, le gaz ayant atteint un plus haut depuis fin 2022.

"L'évolution de la situation au Moyen-Orient reste donc déterminante", souligne Andreas Lipkow, de CMC Markets. "Sans désescalade rapide ni détente sensible des prix du pétrole, la patience des investisseurs pourrait continuer à s'éroder."

Par ailleurs, le rendement de la dette française à échéance dix ans continue sa course en avant au-delà du seuil symbolique des 5 %, dépassé mercredi pour la première fois depuis 2002, sur fond d'incertitudes politiques et budgétaires croissantes. Il a terminé à 5,07 % à la clôture jeudi contre 5,01 % mercredi soir.

Les investisseurs doutent depuis plusieurs semaines de la situation budgétaire française, avec une dette et un déficit publics parmi les plus hauts d'Europe, sur fond de débat politique tendu autour du projet de budget 2027 et d'incertitudes liées à l'élection présidentielle.

Côté valeurs, le groupe de luxe français Hermès a terminé en baisse de 4,94 % à 1.289,50 euros après la publication de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, en hausse, mais inférieur aux attentes du marché.

Dans son sillage, les autres géants du luxe français ont terminé dans le rouge, LVMH cédant 0,21 % à 387,80 euros et Kering 1,27 % à 213,50 euros.

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