La Bourse de Paris termine atone, dans une séance de transition

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé en timide baisse lundi, dans une séance de transition sans publications d'entreprises ou indicateurs majeurs, rattrapée par le sentiment mitigé à Wall Street.

L'indice vedette de la Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,14%, soit une perte de 11,28 points, pour s'établir à 8.109,79 points. Vendredi, l'indice CAC 40, avait conclu en baisse de 0,44%, pour s'établir à 8.121,07 points.

"L'Europe n'a pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent ni en termes de politique monétaire", ni en termes de résultats d'entreprises, souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché à IG France interrogé par l'AFP.

Et "avec l'absence de vraies nouvelles nouvelles sur l'Europe", "on a l'impression que la tendance américaine a rattrapé les marchés européens cette après-midi", poursuit-il.

Car hors secteur technologique, l'humeur reste morose aux Etats-Unis, avec dans les "rares indicateurs publiés aux États-Unis", l'indice ISM d'activité manufacturière aux Etats-Unis pour le mois d'octobre ressorti à 48,7 points, soit sensiblement en deçà des 49,5 attendus par les économistes, note-t-il.

"On pourrait être tenté de surréagir à des données qui d'ordinaire ne font pas tant réagir, en l'absence d'autres données officielles à se mettre sous la dent" en plein "shutdown", une paralysie des services publics en passe de devenir la plus longue de l'histoire américaine, souligne Alexandre Baradez.

- Feu vert pour Renault -

Les constructeurs automobiles français Renault Group et chinois Geely, déjà partenaires au sein d'une coentreprise de moteurs, ont finalisé un accord pour une coopération poussée au Brésil, avec une entrée de Geely dans l'actionnariat de la filiale brésilienne de Renault, ont-ils annoncé lundi.

Geely devient actionnaire à hauteur de 26,4% dans Renault do Brasil. Le montant de la transaction n'est pas communiqué, a indiqué Renault.

Le titre Renault a terminé en hausse de 2,23% à 34,45 euros.

