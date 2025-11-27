 Aller au contenu principal
Transports en Ile-de-France: le Navigo mensuel passera à 90,80 euros (+ 2 euros) en 2026
information fournie par AFP 27/11/2025 à 19:54

Utilisation d'un pass Navigo sur un iphone dans une station de métro à Paris, le 24 mai 2024. ( AFP / Antonin UTZ )

Ile-de-France Mobilités (IDFM) propose une augmentation de 2 euros du prix du passe Navigo mensuel, qui atteindra ainsi 90,80 euros à partir de janvier 2026, a indiqué jeudi l'autorité organisatrice des transports dans la région francilienne.

La hausse sera donc de 2,30% et devra d'abord être validée par le conseil d'administration d'IDFM le 10 décembre, ce qui est généralement le cas.

Le ticket à l'unité, pour le métro, le train et le RER, passera à 2,55 euros, contre 2,50 jusqu'à présent. Si on l'achète via la carte Navigo Liberté +, le prix sera de 2,04 euros (contre 1,99 aujourd'hui).

Le Navigo annuel toutes zones passera au prix de 998,80 euros, contre 976,80 euros actuellement.

"Conformément à l'engagement" pris en 2023 par Valérie Pécresse, présidente de la Région et du conseil d'administration de IDFM, "un bouclier tarifaire qui limite la hausse du passe Navigo a été mis en place", avec une hausse du prix qui ne peut pas dépasser l'inflation plus 1%, indique le communiqué de IDFM.

Le réseau de transports publics en Ile-de-France "s'agrandit et se modernise" (prolongement du RER E, des lignes 4, 11, 12 et 14 du métro, nouvelles lignes de tramway ou prolongement etc.), ce qui représente "un coût important", ajoute IDFM. Car "l'augmentation de la taille du réseau induit une hausse des coûts d'exploitation et de fonctionnement".

"L'objectif, pour Ile-de-France Mobilités, est de répartir" cette hausse "sur l'ensemble des acteurs", tels que l'Etat, les collectivités, les entreprises et les usagers "de manière équitable".

Les employeurs payent de 50 à 100% du Navigo de leurs salariés.

"Sans les contributions des collectivités et des entreprises, le vrai prix du passe Navigo (mensuel) serait de 280 euros", selon IDFM.

1 commentaire

  • 20:49

    On ne se mouche pas du pied dans les transports publics, et pourquoi pas 280€ par mois, 20% d'un smic à plein temps, (auxquels que bon nombre ne peuvent prétendre)!

L'offre BoursoBank