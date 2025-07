La Bourse de Paris stable en attendant une série de résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue autour de l'équilibre lundi, dans l'attente d'une avalanche de résultats d'entreprises cette semaine et de la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, qui devrait laisser son taux de dépôt inchangé.

L'indice vedette CAC 40 reculait légèrement de 0,11% vers 09h25, soit de 8,92 points, pour se porter à 7.813,87 points. Vendredi, il avait terminé stable également (+0,67 point).

Les publications de 189 des entreprises cotées sur l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 sont attendues cette semaine, souligne Jim Reid, économiste de Deutsche Bank, dans une note.

"SAP, la plus grande entreprise de la région par capitalisation, publiera ses résultats mardi, tout comme LVMH, Roche, Nestlé et plusieurs banques européennes dont BNP Paribas et Deutsche Bank", ajoute l'économiste.

Aux États-Unis, 135 des 500 entreprises composant l'indice boursier américain S&P 500 publieront leurs résultats cette semaine, dont ceux des géants Alphabet (Google) et Tesla.

"IBM, ServiceNow, Intel et plusieurs groupes de défense (RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman) sont également au programme", précise Jim Reid.

Jeudi, les investisseurs se tourneront vers la Banque centrale européenne, qui devrait maintenir ses taux inchangés, après sept baisses consécutives, malgré la menace du président Trump d'imposer des droits de douane de 30% sur les importations en provenance de l'Union européenne.

Le taux de dépôt, qui avait culminé à 4%, a été abaissé par palier de 0,25 point à chaque réunion, pour atteindre 2% en juin.

Ce niveau correspond au coeur de la fourchette du taux "neutre" estimée par Christine Lagarde, présidente de la BCE, (entre 1,75 % et 2,25 %), c'est-à-dire un niveau qui ne stimule ni ne freine l'économie, et qui rend par conséquent "très improbable" une nouvelle baisse du loyer de l'argent, selon les économistes de HSBC.

"La principale question pour les marchés est de savoir s'il s'agit d'une courte pause, jusqu'en septembre, ou d'une pause plus durable", notent les économistes de Deutsche Bank.

"Que la BCE réduise davantage ses taux, et quand, dépendra de l'ampleur et de la durée du ralentissement attendu de l'inflation" en zone euro, ont-ils poursuivi. Or, "la profondeur de ce ralentissement" dépendra lui-même de "l'impact de la politique commerciale américaine", soulignent-ils enfin.

Stellantis annonce une lourde perte

Le géant automobile Stellantis (-0,70% à 7,86 euros vers 09H25) a annoncé avoir enregistré une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre 2025, selon des résultats préliminaires non audités.

Parmi les facteurs expliquant cette perte, Stellantis désigne les "premiers effets des nouveaux tarifs douaniers américains" pour 300 millions d'euros, dans un communiqué.

Euronext CAC40