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La Bourse de Paris stable avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis
information fournie par AFP 02/11/2026 à 10:32

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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évoluait sans grand changement lundi matin, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, malgré le net recul du pétrole, tandis qu'Alstom s'effondrait après un nouvel avertissement sur ses résultats.

Vers 10H00, le CAC 40 était stable (+0,04 %), à 7.972,50 points. Vendredi, l'indice vedette de la place parisienne avait cédé 0,01 %, soit 0,58 point, pour terminer à 7.969,42 points.

Du côté du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord perdait 3,69 %, à 109,24 dollars, après des informations du site Axios selon lesquelles le président américain Donald Trump souhaitait laisser plus de temps à la diplomatie avec l'Iran.

Mais "la baisse des prix du pétrole n'a pas fait grand-chose pour les actions européennes", relève Neil Wilson, stratège chez Saxo UK.

Les investisseurs restent attentifs à l'issue des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

"La crainte est clairement que les prix de l'énergie deviennent un enjeu politique moins pressant une fois le vote passé, ce qui laisserait la place à une action plus agressive en Iran et autour", écrit Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.

Sur le marché de la dette, Fitch a maintenu vendredi soir la note de la France à A+, mais n'exclut pas de la baisser à moyen terme. Le taux d'emprunt français à dix ans baisse à 4,93 %, après 4,97 % vendredi.

Alstom plonge

Alstom chutait de 27,45 %, à 11,47 euros. Le constructeur ferroviaire ne prévoit plus qu'une marge d'exploitation d'environ 1 % pour son exercice 2026/27, contre environ 6,5 % jusqu'ici. Le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis janvier.

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext reculait de 1,24 %, à 175,40 euros, plus forte baisse du CAC 40, après avoir annoncé son intention de nommer le Néerlandais David Knibbe, patron de l'assureur NN Group, à sa tête en mai 2027, en remplacement de Stéphane Boujnah.

L'équipementier automobile Forvia (+0,76 % à 8,45 euros) a fait état d'un chiffre d'affaires quasi stable au troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels.

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