La Bourse de Paris sous-performe ses voisines européennes
Ailleurs en Europe, les autres grandes places financières sont un peu mieux orientées, à l'image du DAX à Francfort qui avance de 0,16%, à 24 896 points, ou encore le FTSE à Londres qui progresse de 0,27%, à 10 177 points.
A Paris, les investisseurs reprennent leur souffle au lendemain d'un gain de près de 1%. Ils ont toutefois surveiller les nombreux indicateurs macro-économiques dévoilés ce matin.
En France, selon des données préliminaires, l'activité dans le secteur privé s'est contractée en passant de 50 à 48,6 points, là où les investisseurs tablaient sur une très légère amélioration à 50,1 points.
En Allemagne, ce même indicateur est passé de 51,3 à 52,5 points, signalant une accélération de la croissance. Les analystes tablaient sur 51,8 points. En outre, dans le détail, l'activité dans le secteur manufacturier, très importante outre-Rhin, s'est installée à 48,7 points, toujours en phase de contraction, mais cette dernière a ralenti par rapport aux 47 points enregistrés en décembre et aux prévisions qui étaient de 47,8 points.
Les investisseurs auront encore quelques indicateurs à surveiller cet après-midi aux Etats-Unis avec notamment l'indice PMI composite préliminaire de janvier, et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour janvier également.
Sur le marché des devises, l'euro cède du terrain face au billet (-0,15%) et se négocie contre 1,1740 dollar.
Du côté des matières premières, que ce soit à Londres ou à New York, le prix du baril de pétrole est en légère progression de respectivement 0,33 et 0,45%.
Ericsson s'envole
Au chapitre des valeurs, le secteur de la défense se reprend après plusieurs jours de repli. Safran progresse de 1,01% et Thales grimpe de 1,27%."Le secteur de la défense a très largement surperformé les grands indices boursiers depuis le début de l'année, qu'il s'agisse des marchés américains, asiatiques ou européens. Les tensions entre grandes puissances font que les budgets militaires devraient continuer à augmenter sur les prochaines années", estime Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.
La reprise est laborieuse pour Ubisoft qui ne gagne que 5,49% au lendemain d'une chute de 39,83%.
En Europe, Ericsson s'envole 8,22% après la présentation de résultats du quatrième trimestre meilleurs que prévu.
En revanche, les résultats annuels préliminaires de BASF ont déçu, le titre est légèrement sanctionné (-1,11%).
