La Bourse de Paris se reprend grâce à Nvidia et attend l'emploi américain

(AOF) - Le CAC 40 (+1,05%, à 8 037,55 points) a ouvert en forte hausse, rassurée par les bons résultats de la société Nvidia hier soir aux Etats-Unis. L'indice venait d’enchaîner une série de cinq replis consécutifs qui lui avait fait perdre 3,49%. Les investisseurs sont soulagés grâce à la très bonne publication trimestrielle de la plus importante capitalisation boursière mondiale. Nvidia a dévoilé un chiffre d’affaires trimestriel record de 57 milliards de dollars, en hausse de 22% par rapport au deuxième trimestre 2025, et de 62% par rapport au troisième trimestre 2024.

Parallèlement, le bénéfice s'est élevé à 31,91 milliards de dollars. En outre, Jensen Huang, le fondateur et président-directeur général du groupe, a rassuré sur le secteur de l'IA en indiquant que " la demande de calcul ne cesse d'accélérer et de se renforcer (…). L'écosystème de l'IA se développe rapidement – avec davantage de nouveaux créateurs de modèles fondamentaux, plus de startups d'IA, dans plus d'industries et plus de pays. L'IA se déploie partout, fait tout, simultanément ".

Maintenant que les investisseurs sont rassurés, au moins temporairement, sur le secteur de l'IA, ils vont se tourner cet après-midi sur le rapport mensuel sur l'emploi américain de septembre, un retard dû au " shutdown ". Les données d'octobre seront publiées mi-décembre, en même temps que celles de novembre. La Fed, lors de sa réunion de politique monétaire programmée le 10 décembre, n'aura donc pas de chiffres récents. La probabilité de la voir baisser ses taux a encore diminué. Un statu quo est donc le plus probable.