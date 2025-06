Oracle: le nouvel exercice a démarré en force, selon la DG information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Oracle a entamé son nouvel exercice fiscal 2025/2026 de bon pied, porté par la forte croissance de son activité de services de base de données en mode multicloud, a déclaré lundi sa directrice générale, Safra Catz.



Lors d'une réunion prévue aujourd'hui avec certains de ses collaborateurs, Safra Catz a prévu de souligner que 'les revenus liés aux bases de données multicloud continuent de croître à plus de 100 %'.



Les réseaux dits 'multicloud' permettent aux clients de combiner des fonctionnalités clés provenant de différents fournisseurs 'clouds' tels qu'AWS ou Google Cloud.



Safra Catz compte également annoncer aujourd'hui qu'Oracle a récemment conclu plusieurs accords majeurs dans les services 'cloud', dont l'un devrait générer à lui seul plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur une base annuelle à partir de l'exercice 2027/2028.



Oracle n'a pas précisé l'identité du client concerné, ni la durée exacte de l'accord.



Suite à ces annonces, l'action Oracle grimpait de 6% lundi à la Bourse de New York, portant à 34% ses gains depuis le début de l'année.





