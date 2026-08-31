La Bourse de Paris revient vers l'équilibre après un début de séance en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris revient vers son point d'équilibre lundi matin, après un début de séance en hausse, déjouant les premiers pronostics d'une journée orientée à la baisse en raison de la hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt.

Vers 10H30 à Paris, l'indice CAC 40 progressait d'à peine 10,06 points (+0,12%) à 8.411,24 points. Vendredi, il avait clôturé en hausse de 0,98%, à 8.401,18 points.

La géopolitique, les banques centrales ainsi que la rentrée politique et budgétaire modelaient l'humeur des investisseurs et orientaient leurs arbitrages.

Au Moyen-Orient, la reprise des hostilités armées entre les Etats-Unis et l'Iran pesait à la hausse sur les prix du pétrole.

Vers 11H00 (heure de Paris), le Brent grimpait de 3,61%, à 91,28 dollars le baril, sur la même tendance que le WTI américain (+3,60% à 86,40 dollars).

La situation profitait évidemment à TotalEnergies (+1,37%, à 75,69 euros).

Comme tous les marchés, Paris méditait encore les propos du président de la banque centrale américaine (Fed), Kevin Warsh, qui s'est engagé vendredi à ne jamais perdre de vue l'objectif d'une inflation américaine à 2% (elle était encore de 3,7% sur un an en juillet).

Ses propos laissent entrevoir un relèvement des taux de la Fed dès septembre, comme dans la zone euro, et se ressentent déjà sur les marchés obligataires.

Vers 11H00, les obligations françaises à dix ans affichaient un rendement de 4,13%, toujours au plus haut depuis la crise financière 2008-2009.

Des taux d'intérêt élevés pèsent sur les marchés actions en détournant une partie de l'épargne vers les placements obligataires et en renchérissant le coût du crédit pour les entreprises.

La pré-campagne électorale pour l'élection présidentielle de mai 2027 en France intéresse également énormément les marchés, qui scrutent les programmes des candidats.

Malgré ce contexte compliqué, une bonne moitié des quarante valeurs de l'indice CAC 40 suscitaient des mouvements d'achat de la part des investisseurs avec, outre TotalEnergies, Pernod Ricard (+1,58% à 64,20 euros), Stellantis (+0,94% à 4,72 euros), Renault (+0,68% à 29,63 euros) ou Michelin (+1,18% à 35,19 euros).

Les plus fortes baisses étaient à chercher du côté de Legrand (-1,11% à 138,10 euros) et Dassault Systèmes (-1,30% à 22,79 euros).

Hors CAC 40, la société de biotechnologie Advicenne décrochait sur un marché secondaire (-42,22% à 0,99 euros). Cette entreprise pharmaceutique a annoncé lundi le retrait volontaire d'une demande d'enregistrement d'un de ses médicaments contre une maladie rénale aux Etats-Unis.

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