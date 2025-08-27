 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 753,50
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris retrouve un calme relatif
information fournie par AOF 27/08/2025 à 17:46

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé cette séance de mercredi. Les indices parisiens ont rebondi après avoir été pénalisés depuis lundi par l'annonce par François Bayrou d'un vote de confiance le 8 septembre. Cette décision a intensifié les incertitudes économique et politique dans l’Hexagone. Après deux séances consécutives de forte baisse, le CAC 40 a rebondi de 0,44% à 7743,93 points alors que le Dax40 a reculé de 0,43% à 24 048,33 points. Aux Etats-Unis, les indices américains évoluent dans le vert. Le Dow Jones progresse de 0,25% vers 17h30.

En France, au sujet du vote de confiance, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, a assuré lors d'un point presse ce mercredi suivant le conseil des ministres qu'Emmanuel Macron avait apporté son " soutien total " à la démarche de son Premier Ministre.

Le président de la République a déclaré lors de ce conseil que " la confiance qui devra être accordée ou non à François Bayrou et son gouvernement est un vote de lucidité et de responsabilité ".

Ce vote dans 10 jours pourrait se conclure par une chute du gouvernement Bayrou. Signe de la fébrilité des investisseurs, le spread franco-allemand - une mesure du risque politique - s'est encore élargi aujourd'hui à 82 points de base, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis avril dernier.

Dans l'attente des résultats de Nvidia

Ce soir après la clôture de Wall Street, les investisseurs auront le regard tourné vers Nvidia. Le géant des semi-conducteurs dévoilera les résultats de son deuxième trimestre. " Les investisseurs se concentreront sur les informations concernant la puce Blackwell de nouvelle génération et sur la capacité de Nvidia à dépasser une nouvelle fois les attentes déjà élevées en matière de revenus et de prévisions ", explique UBS.

Toujours au sujet de Nvidia, " une prise de participation de l'administration américaine dans le fabricant de puces Nvidia "n'est pas à l'ordre du jour", a déclaré mercredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lors d'une interview accordée à la chaîne d'information financière Fox Business.

Côté valeurs ce mercredi, JD Sports a progressé à Londres grâce à sa performance commerciale aux Etats-Unis. Givaudan a reculé à Zurich alors que le groupe suisse a présenté ses nouvelles ambitions de croissance à horizon 2030 et dévoilé l'identité de son nouveau directeur général.

Les marchés prendront connaissance demain à 14h30 de la nouvelle estimation du PIB américain au deuxième trimestre ainsi que des résultats annuels de Pernod Ricard.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:50 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Technip Energies (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 18:27 

    (Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage réitère ses perspectives annuelles
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:23 

    (AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens acquiert Phasics
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:15 

    (AOF) - Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank