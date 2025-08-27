La Bourse de Paris retrouve un calme relatif

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé cette séance de mercredi. Les indices parisiens ont rebondi après avoir été pénalisés depuis lundi par l'annonce par François Bayrou d'un vote de confiance le 8 septembre. Cette décision a intensifié les incertitudes économique et politique dans l’Hexagone. Après deux séances consécutives de forte baisse, le CAC 40 a rebondi de 0,44% à 7743,93 points alors que le Dax40 a reculé de 0,43% à 24 048,33 points. Aux Etats-Unis, les indices américains évoluent dans le vert. Le Dow Jones progresse de 0,25% vers 17h30.

En France, au sujet du vote de confiance, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, a assuré lors d'un point presse ce mercredi suivant le conseil des ministres qu'Emmanuel Macron avait apporté son " soutien total " à la démarche de son Premier Ministre.

Le président de la République a déclaré lors de ce conseil que " la confiance qui devra être accordée ou non à François Bayrou et son gouvernement est un vote de lucidité et de responsabilité ".

Ce vote dans 10 jours pourrait se conclure par une chute du gouvernement Bayrou. Signe de la fébrilité des investisseurs, le spread franco-allemand - une mesure du risque politique - s'est encore élargi aujourd'hui à 82 points de base, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis avril dernier.

Dans l'attente des résultats de Nvidia

Ce soir après la clôture de Wall Street, les investisseurs auront le regard tourné vers Nvidia. Le géant des semi-conducteurs dévoilera les résultats de son deuxième trimestre. " Les investisseurs se concentreront sur les informations concernant la puce Blackwell de nouvelle génération et sur la capacité de Nvidia à dépasser une nouvelle fois les attentes déjà élevées en matière de revenus et de prévisions ", explique UBS.

Toujours au sujet de Nvidia, " une prise de participation de l'administration américaine dans le fabricant de puces Nvidia "n'est pas à l'ordre du jour", a déclaré mercredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lors d'une interview accordée à la chaîne d'information financière Fox Business.

Côté valeurs ce mercredi, JD Sports a progressé à Londres grâce à sa performance commerciale aux Etats-Unis. Givaudan a reculé à Zurich alors que le groupe suisse a présenté ses nouvelles ambitions de croissance à horizon 2030 et dévoilé l'identité de son nouveau directeur général.

Les marchés prendront connaissance demain à 14h30 de la nouvelle estimation du PIB américain au deuxième trimestre ainsi que des résultats annuels de Pernod Ricard.