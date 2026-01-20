 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Bourse de Paris recule sur fond de tensions entre Etats-Unis et Union Européenne
information fournie par AFP 20/01/2026 à 18:22

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge mardi, plombée par les tensions entre Bruxelles et Washington autour du Groenland, et dans l'attente d'un vote sur le budget en France.

Le CAC 40 a perdu 0,61% à 8.062,58 points, en recul de 49,44 points.

La veille déjà, l'indice vedette parisien s'était fortement replié, perdant 146,92 points (-1,78%), pour s'établir à 8.112,02 points à la clôture, signant sa pire séance depuis le début de l'année.

"La nervosité grimpe sur les marchés financiers mondiaux avec l'escalade autour du Groenland", explique Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Les tensions entre Américains et Européens sont montées d'un cran au cours du week-end après que Donald Trump a menacé huit pays européens de nouvelles surtaxes douanières en raison de leurs prises de position sur le Groenland, un territoire autonome appartenant au Danemark.

Conséquence de ces menaces: le Parlement européen a décidé mardi de suspendre le processus de ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis, qui avait été conclu l'été dernier entre Washington et Bruxelles.

"La situation peut faire +pschitt+ ou peut totalement dégénérer. Ce qui est sûr c'est que l'incertitude va rester sur les marchés dans les prochains jours", résume Vincent Juvyns, d'ING, interrogé par l'AFP.

- Le luxe à nouveau dans le rouge -

Les valeurs européennes du luxe, pour qui les Etats-Unis sont un marché crucial, ont encore reculé mardi, après une séance en net recul lundi. A Paris, LVMH a perdu 2,20% à 570,0 euros, Hermès 1,18% à 2.088,00 euros et Kering 2,60% à 269,65 euros.

Même mouvement du côté des entreprises du secteur automobile exportant sur le marché américain. Stellantis a perdu 1,69% à 8,08 euros.

Donald Trump a aussi menacé mardi d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français en réponse au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son "Conseil de paix", qui s'octroie la mission de "promouvoir la stabilité" dans le monde.

Les valeurs du secteur n'ont toutefois pas réagi: Rémy Cointreau a pris 0,21% à 39,00 euros, Laurent-Perrier a cédé 0,66% à 90,20 euros, tandis que Pernod Ricard s'est octroyé 1,09%.

- Le budget en ligne de mire -

Les discussions autour du budget 2026 à l'Assemblée nationale était l'autre point d'attention du jour.

Sébastien Lecornu a engagé mardi après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du budget, un premier 49.3 d'une série de trois, qui devrait permettre la promulgation du texte avant la mi-février, sauf censure.

"Les choses (...) sont désormais bloquées. Le texte n'est plus votable (...) Or, nous considérons que la France doit avoir un budget", a déclaré le Premier ministre, fustigeant devant les députés les "agissements" de différents groupes.

"L'adoption d'un budget pour la France serait forcément une bonne nouvelle pour les marchés. Mais le sujet intéresse peu les investisseurs internationaux pour le moment", relève Vincent Juvyns.

Sur le marché de la dette, le rendement de l'emprunt français a atteint 3,53%, contre 3,50% la veille en clôture.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 18:47

    dommage; on était si bien monté vendredi!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Kering annonce le départ du directeur général de Bottega Veneta
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.01.2026 19:41 

    Le groupe de luxe Kering a annoncé mardi que le directeur général de Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone, quittera le groupe le 31 mars "pour de nouveaux projets professionnels", sans donner le nom d'un successeur. "Le processus de sélection du prochain directeur ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors du Forum économique mondial de Davos, le 20 janvier 2026 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Groenland: Trump impose le sujet à Davos, l'UE et Macron haussent le ton
    information fournie par AFP 20.01.2026 19:36 

    La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président français, Emmanuel Macron, ont haussé le ton mardi à Davos face aux menaces répétées sur le Groenland de Donald Trump, qui a annoncé une réunion "des différentes parties" dans la station ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Alstom: les ventes grimpent de 2,6% et les prises de commande doublent au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.01.2026 19:32 

    Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% au troisième trimestre de l'exercice décalé 2025-26, à 4,8 milliards d'euros, et des prises de commandes qui ont plus que doublé sur la période à 9,6 milliards d'euros, illustrant ... Lire la suite

  • Haïti: la police intensifie ses opérations contre les gangs armés
    Haïti: la police intensifie ses opérations contre les gangs armés
    information fournie par AFP Video 20.01.2026 19:29 

    Des opérations de la police haïtiennes sont menées quotidiennement dans le centre-ville de Port-au-Prince, en grande partie contrôlée par ces bandes criminelles, avec l'appui de la force de répression des gangs qui remplace la mission multinationale de l'ONU, et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank