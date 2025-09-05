La Bourse de Paris recule, entre incertitude politique et emploi américain

Photo illustrant l'indice CAC 40 prise dans les locaux de l'opérateur boursier européen Euronext dans le quartier de La Défense, près de Paris, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a reculé vendredi, les yeux rivés sur l'incertitude politique en France et digérant la dégradation du marché du travail en août aux Etats-Unis, qui accroît la crainte d'un ralentissement de la première économie mondiale.

Le CAC 40 a perdu 0,31% à 7.674,78 points. Jeudi, il avait cédé 0,27%.

Sur l'ensemble de la semaine, il a perdu 0,38%.

"Les marchés sont dans l'attentisme, avant le vote de confiance du gouvernement de François Bayrou", alors qu'"aucun consensus politique ne semble se dessiner", explique Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements chez Sycomore.

Lundi après-midi, M. Bayrou engagera la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration de politique générale portant sur le "constat" de l'endettement et l'ampleur du remède à administrer dans les budgets 2026.

Son avenir ne semble tenir qu'à un fil car l'ensemble des oppositions ont déjà annoncé qu'elles ne voteraient pas la confiance.

Autre point d'attention majeur des marchés: les derniers chiffres de l'emploi américain.

Le marché du travail a continué de se dégrader en août dans la première économie mondiale, avec un taux de chômage en progression à 4,3%, selon les données officielles publiées vendredi.

Les Etats-Unis n'ont créé que 22.000 emplois le mois dernier, un niveau bien inférieur à ce à quoi ils sont habitués. Les analystes s'attendaient à 75.000 créations d'emploi, selon le consensus publié par MarketWatch.

Dans ce contexte, les marchés d'actions "actent le ralentissement de l'économie", d'où leur recul, estime Pierre-Alexis Dumont.

En revanche "ce rapport sur l'emploi garantit pratiquement une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre", estime Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique pour Lombard Odier IM.

Cela "donnerait davantage de manoeuvre à la Banque centrale européenne pour réduire elle même ses taux prochainement", estime Pierre-Alexis Dumont.

Résultat, les taux d'intérêt des Etats européens ont nettement reculé: le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans, référence, a atteint 3,45%, contre 3,49% la veille en clôture.

Meilleure recommandation pour STMicroelectronics

STMicroelectronics a pris 3,82% à 22,95 euros, BNP Paribas Exane ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "surperformance".

Euronext CAC40