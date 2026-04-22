La Bourse de Paris prudente, Bureau Veritas et Eurofins décrochent

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue prudemment mercredi, après la prolongation de la fragile trêve au Moyen-Orient décidée unilatéralement par les Etats-Unis et une pluie de résultats d'entreprises, qui plombent notamment Bureau Veritas et Eurofins Scientific.

Vers 09H40, le CAC 40 cédait 0,12% à 8.226,40 points, soit un recul de 9,32 points. Mardi, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait perdu 1,14% à 8.235,72 points (-95,33 points).

Le président américain Donald Trump s'est résolu mardi soir à prolonger jusqu'à nouvel ordre la trêve observée avec l'Iran depuis le 8 avril, tout en précisant que le blocus américain des ports iraniens allait se poursuivre.

Cette nouvelle n'a pas pour autant rassuré les investisseurs.

Ces derniers ont "clairement intégré le risque d’un échec des négociations, notamment après la suspension du déplacement du vice-président JD Vance (au Pakistan: NDLR) faute d’engagement crédible de Téhéran", relève l'analyste John Plassard de la banque privée Cité Gestion.

"Une nouvelle escalade reste possible à tout moment. Le blocus maritime des États-Unis pourrait contraindre le régime des mollahs à une réaction militaire. La mèche du baril de poudre au Moyen-Orient continue donc de brûler", estime Andreas Lipkow, chez CMC Markets.

Autre point d'attention des investisseurs parisiens: une pluie de résultats d'entreprises, qui publient pour la plupart les chiffres d'affaires du premier trimestre 2026.

Bureau Veritas décroche

L'action du spécialiste des tests, vérifications et certifications décrochait nettement en Bourse, après avoir revu en légère baisse ses perspectives pour 2026. Son titre plongeait 10,31% à 25,50 euros vers 09H30.

Eurofins Scientific grippé

Le géant français des laboratoires d'analyses a lui annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 1,789 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse "modérée" de 1,3%, mais inférieur aux attentes des analystes. Son action chutait de 8,56% à 63,42 euros.

FDJ recule

FDJ United (-6,44% à 24,69 euros), nouveau nom de la Française des Jeux, a enregistré un chiffre d'affaires en retrait de 3,2% au premier trimestre 2026, affecté par la hausse de la fiscalité, et a revu ses prévisions à la baisse.

Danone en hausse

Le chiffre d'affaires du géant de l'agroalimentaire Danone a reculé de 2% au premier trimestre, à 6,7 milliards d'euros, affecté surtout par l'appréciation de l'euro mais aussi par les rappels de lait infantile et la guerre au Moyen-Orient.

Malgré cette baisse attendue, "l’équilibre entre volume et prix", "la croissance positive en organique" dans "les trois divisions et les trois zones géographiques" du groupe sont "bien accueillis", selon les analystes de la banque Oddo BhF. Le titre du groupe gagnait 1,87% à 67,66 euros.

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