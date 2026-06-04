Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones

.DJI mais en baisse de 0,49% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,21% pour le Nasdaq .IXIC :

* BROADCOM AVGO.O recule d'environ 12% en avant-Bourse, après avoir publié mercredi soir des résultats inférieurs aux attentes, décevant ainsi les investisseurs qui espéraient une dynamique plus forte grâce à l'essor de l'IA.

L'action Marvell MRVL.O , qui a enregistré de solides gains ces derniers jours, recule d'environ 4% en avant-Bourse.

* INTEL INTC.O - L'entreprise taïwanaise Foxconn 2317.TW a annoncé jeudi un partenariat stratégique avec le groupe américain en vue de développer et de déployer conjointement une infrastructure d'IA de nouvelle génération ainsi que des plateformes informatiques intelligentes.

* CROWDSTRIKE CRWD.O a fait état mercredi d'une hausse de 15% de ses charges d'exploitation au premier trimestre, alors que l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité intensifie ses investissements dans l'IA et le développement de produits.

* SECTEUR SPATIAL - SpaceX a officiellement fixé mercredi le prix de son action à 135 dollars dans le cadre de son introduction en Bourse, confirmant ainsi une information publiée

par Reuters.

* META META.O - Le groupe américain a reporté à plusieurs reprises la mise à disposition des développeurs de son API (interface de programmation d'application) pour son nouveau modèle d'IA Muse Spark, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Mardi dernier, aucune date de lancement n'était encore prévue, a précisé le quotidien économique américain.

Meta a par ailleurs accusé l'Australie d'avoir enfreint un accord de libre-échange avec les États-Unis en proposant une nouvelle taxe sur les géants de la technologie qui ne concluent pas d'accords de licence avec les médias locaux.

(Rédigé par Diana Mandia)