PHOTO DE FICHIER : PHOTO DE FICHIER : Le logo de Delivery Hero à son siège à Berlin

L'action Delivery Hero grimpe en Bourse ‌lundi après la publication la veille d'un article du quotidien Financial Times (FT) indiquant qu'Uber ​envisage d'améliorer son offre pour l'entreprise allemande de livraisons de repas, après le refus par l'un des principaux actionnaires d'une proposition valorisant le groupe à 11,5 milliards d'euros.

A ​Francfort, vers 08h40 GMT, l'action est en hausse de 10,69% à 37,18 euros.

Selon le FT, citant des sources ​proches du dossier, le conseil d'administration d'Uber ⁠s'est réuni pour discuter de l'avancement de l'offre de rachat du groupe sur ‌Delivery Hero.

Le groupe allemand a confirmé dimanche avoir reçu une offre de son concurrent américain le valorisant à 33 euros par action. Le ​directeur général d'Uber, Dara ‌Khosrowshahi, s'est rendu à Oslo durant la semaine pour rencontrer la ⁠présidente du conseil de surveillance de Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, à qui il a présenté l'offre, selon le le FT.

Uber a récemment proposé à l'un des principaux ⁠actionnaires de Delivery ‌Hero une offre de 38 euros par action, soit une prime ⁠d'environ 15,3% par rapport au dernier cours de clôture selon les calculs de ‌Reuters, mais celle-ci a été rejetée, précise le FT.

D'après l'article, Uber envisage ⁠de relever une nouvelle fois son offre.

Dans une note publiée ⁠dimanche avant le dernier ‌article du FT, les analystes de Jefferies soulignaient s'attendre à ce qu'Aspex Management, l'un ​des principaux actionnaires de Delivery Hero, exige ‌un prix nettement supérieur au cours actuel de l'action.

"Et il ne faut pas sous-estimer l'influence de Prosus sur ​l'issue finale", ajoutent-ils.

Aspex, un fond d'investissement basé à Hong Kong et détenant plus de 15% de Delivery Hero, a déjà montré son influence au sein ⁠de l'entreprise en obtenant le départ récent du président du directoire du groupe, Niklas Oestberg, rappelle Jefferies.

Le courtier dit partir du principe que le but d'Aspex est "d'atteindre le cours le plus élevé possible en un minimum de temps", mais suppose que l'objectif de cours de sortie du groupe asiatique est "nettement supérieur" à l'offre d'Uber.

(Rédigé par Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)