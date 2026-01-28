La Bourse de Paris plombée par le luxe après les résultats de LVMH

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris cède du terrain mercredi, plombée par le secteur du luxe qui recule après les résultats du mastodonte LVMH, et avant de connaître l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Vers 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,12% à 8.062,19 points, en recul de 90,63 points. La veille, l'indice vedette parisien avait pris 0,27% à 8.152,82 points, en hausse de 21,67 points.

Le CAC 40 est plombé par le secteur du luxe, après la publication des résultats annuels du numéro un mondial du secteur, LVMH, dont le titre chutait de 7,81% à 543,10 euros.

Le bénéfice net du propriétaire de Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon ou encore Hennessy a baissé de 13% en 2025, à 10,9 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires a reculé de 5% à 80,8 milliards d'euros.

Le groupe, première capitalisation française, a expliqué avoir fait les frais d'une année "agitée sur le plan économique et géopolitique" et prévoit une année 2026 qui ne sera "pas très simple non plus".

L'ensemble du secteur du luxe était dans le rouge dans la foulée de ces résultats. Kering (Gucci, Saint Laurent) cédait 5,10% à 260,25 euros, et Hermès 2,44% à 2.078,00 euros.

Autre point d'attention: la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui a débuté mardi.

Elle se tient dans un contexte particulier, le président de l'institution Jerome Powell ayant révélé début janvier l'existence d'une procédure lancée par le ministère de la Justice contre lui et dénoncé une énième tentative d'intimidation par le pouvoir américain.

Donald Trump réclame depuis plusieurs mois une forte baisse des taux d'intérêt et multiplie les attaques verbales contre M. Powell, dont le mandat prend fin en mai alors que les spéculations vont bon train pour connaître le nom de son successeur.

Malgré tout, le consensus n'attend "pas de changement de politique monétaire de la Fed", alors que la "croissance a surpris positivement et que les données sur l'emploi sont rassurantes", relèvent les analystes d'Indosuez.

En France, l'Assemblée nationale a de nouveau repoussé mardi deux motions de censure déposées contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, permettant l'adoption en nouvelle lecture du budget de l'Etat pour 2026, qui après un bref passage au Sénat devrait être adopté définitivement.

Du côté du marché de la dette, le taux d'intérêt français à échéance dix ans atteignait 3,41%, contre 3,43% la veille en clôture.

STMicroelectronics gagne dans la foulée d'ASML

Le géant technologique néerlandais ASML, qui vend des machines de pointe pour la fabrication de semi-conducteurs, a engrangé un bénéfice net annuel de 9,6 milliards d'euros l'an dernier, contre 7,6 milliards d'euros en 2024.

Ses commandes nettes du quatrième trimestre, le chiffre le plus suivi par le marché, se sont élevées à 13,2 milliards d'euros, contre 5,4 milliards d'euros les trois derniers mois de 2024.

Ces résultats ont été salués par les investisseurs, et bénéficient à l'ensemble du secteur en Europe. A Paris STMicroelectronics gagnait 3,38% à 25,25 euros.

Bonne nouvelle pour Pluxee

Pluxee, entité devenue indépendante de Sodexo qui inclut notamment ses titres-restaurant, va bénéficier comme son concurrent Edenred d'une décision d'un tribunal fédéral brésilien suspendant un décret qui réforme le secteur au Brésil, a annoncé mardi l'entreprise à l'AFP.

Pluxee prenait 2,36% à 11,28 euros.

Euronext CAC40