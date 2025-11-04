La Bourse de Paris plombée par des prises de bénéfices les marchés européens

La Bourse de Paris a commencé mardi nettement dans le rouge une séance plombée, partout en Europe, par des prises de bénéfices et par des doutes sur l'évolution des taux américains et les hautes valorisations technologiques.

L'indice vedette CAC 40 perdait 1,55% à 10H30, la plupart des places européennes lâchant également largement plus de 1%.

La veille, la Bourse de Paris avait terminé en légère baisse, dans une séance de transition sans publications d'entreprises ou indicateurs majeurs, rattrapée par une performance mitigée à Wall Street.

L'indice vedette de la Bourse de Paris avait conclu en baisse de 0,14%, soit une perte de 11,28 points, pour s'établir à 8.109,79 points.

Les marchés européens sont en repli "dans un contexte de +fatigue de l'IA+ qui gagne les investisseurs malgré la multiplication des mégadeals dans le secteur", a estimé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank, notant également une vague de "prises de bénéfices".

"À cela s'ajoute un climat d'incertitude politique aux États-Unis, où le pays s'apprête à battre un record historique: celui du +shutdown+ gouvernemental le plus long jamais enregistré", poursuit l'analyste évoquant la paralysie des services publics due au blocage budgétaire entre démocrates et républicains au Congrès.

Mardi, les Bourses asiatiques ont aussi conclu en perte. A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a cédé 1,74%.

Ipek Ozkardeskaya, analyste senior pour Swissquote, souligne aussi que la probabilité d'une nouvelle baisse d'un quart de point de pourcentage des taux directeurs de la Fed a fortement diminué. La perspective d'un statu quo sur les taux serait défavorable aux marchés actions.

Edenred sanctionné

Edenred, société de services prépayés qui commercialise notamment les Ticket Restaurant, dont le titre s'est envolé depuis fin octobre, dégonflait fortement (-9,91% à 23 euros vers 10H30 locales).

Le groupe vise pourtant une croissance de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) entre 8 et 12% par an entre 2025 et 2028. Mais pour l'année 2026, l'expansion prévue est en dessous des prévisions des analystes.

En outre, en Italie, où un plafonnement des commissions payées par les commerçants aux émetteurs de titres-restaurant a été mis en place, le groupe a prévenu s'attendre à un impact négatif de 60 millions d'euros sur son Ebitda (marge brute d'exploitation) au second semestre.

Nokia se retire de la Bourse de Paris

Le fabricant finlandais d'équipements télécoms Nokia a annoncé mardi son intention de soumettre une demande de radiation de ses actions cotées à la Bourse de Paris, citant des raisons liées aux "volumes d'échanges, aux coûts et aux exigences administratives".

"Les actions de Nokia resteront cotées sur le Nasdaq Helsinki, et ses American Depositary Receipts (ADR) resteront cotés à la Bourse de New York", a annoncé Nokia dans un communiqué.

