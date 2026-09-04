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La Bourse de Paris patine en attendant l'emploi américain
information fournie par AFP 04/09/2026 à 10:56
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris était en baisse vendredi en attendant les chiffres de l'emploi américain, perçus par les investisseurs comme un risque d'inflation si le chômage baisse, donc comme un risque de hausse des taux défavorable aux marchés des actions.

Vers 10H30, le CAC 40 reculait de 14,68 points (-0,18%) à 8.271,72 points dans la moyenne des indices pan-européens.

Jeudi, la Bourse de Paris avait finalement terminé à l'équilibre, progressant de 5,77 points (+0,07%) à 8.286,40 points, en dessous cependant des performances des indices pan-européens Euro Stoxx 50 (+0,32%) ou Stoxx Europe 600 (+0,49%).

Les Bourses avaient rebondi dans la foulée des propos d'un membre éminent de la Fed, Christopher Waller, laissant entendre qu'il pourrait ne pas relever les taux mi-septembre si l'inflation le permettait.

"Après Waller, Microsoft, Meta, Oracle et Palantir ont ainsi fortement rebondi, montrant que le marché reste extrêmement réactif au coût du capital", détaille John Plassard de Cité Gestion.

Désormais, les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi américain à 14H30 de Paris, en espérant qu'ils ne soient pas trop bons.

"La hausse des effectifs salariés est attendue autour de 56.000, avec un chômage qui resterait à 4,1%", détaille l'analyste Florian Ielpo dans sa note quotidienne aux clients de la banque Lombard Odier.

"Un rapport solide pourrait rapidement rétablir la probabilité d'un relèvement des taux que Waller a supprimée hier, tandis qu'un rapport faible renforcerait le scénario de statu quo", ajoute-t-il.

Dans l'attente, c'est le groupe hôtelier Accor qui générait le plus fort volume d'ordres d'achat (+2,49% à 46,91 euros) devant Legrand (infrastructures électriques et numériques, +2,27% à 139,55 euros) et STMicroelectronics (semi-conducteurs, +2,27% à 45,03 euros).

Hors CAC 40, l'autre champion des semi-conducteurs Soitec continuait d'engranger les bénéfices de perspectives meilleures que prévu grâce à l'intelligence artificielle (+4,13% à 128,60 euros sur un indice élargi).

Les solutions informatiques traditionnelles Dassault Systèmes (-4,14% à 21,55 euros) et Cap Gemini (-1,68% à 108,15 euros) enregistraient le plus fort mouvement de prises de bénéfices au CAC 40.

Les investisseurs surveillent les prix du pétrole, qui amorçaient une légère baisse avec le baril de Brent de la mer du nord à 95,29 dollars (-0,24%) et le WTI à 90,79 dollars (-0,56%).

Le taux d'intérêt français des emprunts à dix ans remontait légèrement à 4,21% contre 4,20% la veille, sans toucher au "spread" (l'écart) avec le "Bund" allemand (3,35% contre 3,34%).

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