Atos Group propose une offre intégrée de souveraineté numérique
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 12:10
Cette offre est conçue pour aider les organisations à conserver le contrôle, l'autorité et la responsabilité sur leurs données, infrastructures, applications et opérations numériques, et à gérer de façon continue les dépendances critiques, l'exposition juridictionnelle et les risques de rupture technologique.
Elle combine une expertise souveraine de bout en bout avec des capacités full stack : du conseil et de la conception jusqu'au déploiement et à l'exploitation sur le cloud, les infrastructures, la cybersécurité, les plateformes de données, l'IA, les applications et l'environnement numérique de travail.
Elle s'appuie, selon les besoins, sur une expertise et des prestations locales ainsi que des habilitations de sécurité bénéficiant de l'expertise d'Atos et d'Eviden, mais aussi sur des frameworks de cybersécurité pour la protection des données, le contrôle d'accès et la réduction des menaces.
Atos vise ainsi à "faire de la souveraineté une pratique courante : donner aux clients les moyens de gérer leurs dépendances critiques en bénéficiant d'années d'expérience dans des environnements critiques et réglementés, avec une souveraineté by design au coeur de son portefeuille d'offres".
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