JO 2030: Lyon ou Paris pourraient accueillir le tournoi masculin de hockey sur glace

Arrivée du drapeau olympique en France, à Albertville

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et ‌paralympiques (Cojop) 2030 dans les Alpes françaises a annoncé mardi que le tournoi masculin de hockey sur glace ​pourrait se dérouler à Lyon ou à Paris, et non à Nice comme prévu initialement.

"Dans une logique de sobriété et d'optimisation budgétaire, le Cojop a pris la décision d'élargir ses investigations en étudiant la mobilisation d'équipements ​existants, dans d'autres grandes métropoles comme Lyon ou Paris, répondant notamment à une capacité minimale de 10.000 places brutes assises", écrit le Cojop ​dans un communiqué.

Dans le dossier de candidature, les ⁠tournois masculin et féminin de hockey sur glace devaient se dérouler à l'Allianz Riviera, le stade ‌du club de football de l'OGC Nice. Mais le maire de Nice Éric Ciotti, nouvellement élu le mois dernier, a refusé d'utiliser l'enceinte et d'obliger l'OGC Nice à ​devoir jouer ailleurs pendant une longue période.

De ‌nombreuses discussions ont eu lieu ces dernières semaines pour tenter de parvenir à ⁠un accord et à des alternatives.

"L'installation d'une patinoire temporaire susceptible de se substituer au stade de l'Allianz Riviera initialement prévu, a été étudiée sur les sites du stade Charles-Ehrmann et du stade de rugby des ⁠Arboras, principalement pour les ‌matchs de hockey masculin", explique le Cojop dans son communiqué.

"Les analyses techniques, temporelles et ⁠financières menées ont mis en évidence les limites de ces options, notamment au regard de leur coût ‌très élevé et de leur impact."

Le comité d'organisation a précisé que la seconde patinoire de ⁠compétition de hockey sur glace, pour le tournoi féminin, est prévue au palais ⁠des expositions de Nice, "sous ‌réserve de la validation de la Fédération internationale".

Plusieurs villes et salles ont fait part de leur intérêt pour ​recevoir le hockey sur glace. Le maire de Lyon ‌Grégory Doucet s'est déjà positionné et la société exploitante de l'Accor Arena et de l'Adidas Arena dans la capitale, Paris Entertainment ​Company, a confirmé à Reuters s'être également positionnée.

"Les analyses conduites nous amènent à nous tourner vers des équipements existants, plus adaptés et plus sobres. Plusieurs options sont à l'étude afin de garantir des ⁠conditions d'accueil répondant pleinement à nos exigences", a déclaré le président du Cojop Edgar Grospiron dans le communiqué de l'instance.

Le Cojop a par ailleurs indiqué que "les résultats de cette démarche seront présentés au bureau exécutif du Cojop du 11 mai" et que les autres épreuves du pôle glace prévues à Nice (patinage artistique, short-track et curling) n'étaient pas modifiées.

La carte des sites finalisée est attendue pour la fin juin.

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)