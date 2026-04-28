JO 2030: Lyon ou Paris pourraient accueillir le tournoi masculin de hockey sur glace

Arrivée du drapeau olympique en France, à Albertville
Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) 2030 dans les Alpes françaises a annoncé mardi que le tournoi masculin de hockey sur glace pourrait se dérouler à Lyon ou à Paris, et non à Nice comme prévu initialement.
"Dans une logique de sobriété et d'optimisation budgétaire, le Cojop a pris la décision d'élargir ses investigations en étudiant la mobilisation d'équipements existants, dans d'autres grandes métropoles comme Lyon ou Paris, répondant notamment à une capacité minimale de 10.000 places brutes assises", écrit le Cojop dans un communiqué.
Dans le dossier de candidature, les tournois masculin et féminin de hockey sur glace devaient se dérouler à l'Allianz Riviera, le stade du club de football de l'OGC Nice. Mais le maire de Nice Éric Ciotti, nouvellement élu le mois dernier, a refusé d'utiliser l'enceinte et d'obliger l'OGC Nice à devoir jouer ailleurs pendant une longue période.
De nombreuses discussions ont eu lieu ces dernières semaines pour tenter de parvenir à un accord et à des alternatives.
"L'installation d'une patinoire temporaire susceptible de se substituer au stade de l'Allianz Riviera initialement prévu, a été étudiée sur les sites du stade Charles-Ehrmann et du stade de rugby des Arboras, principalement pour les matchs de hockey masculin", explique le Cojop dans son communiqué.
"Les analyses techniques, temporelles et financières menées ont mis en évidence les limites de ces options, notamment au regard de leur coût très élevé et de leur impact."
Le comité d'organisation a précisé que la seconde patinoire de compétition de hockey sur glace, pour le tournoi féminin, est prévue au palais des expositions de Nice, "sous réserve de la validation de la Fédération internationale".
Plusieurs villes et salles ont fait part de leur intérêt pour recevoir le hockey sur glace. Le maire de Lyon Grégory Doucet s'est déjà positionné et la société exploitante de l'Accor Arena et de l'Adidas Arena dans la capitale, Paris Entertainment Company, a confirmé à Reuters s'être également positionnée.
"Les analyses conduites nous amènent à nous tourner vers des équipements existants, plus adaptés et plus sobres. Plusieurs options sont à l'étude afin de garantir des conditions d'accueil répondant pleinement à nos exigences", a déclaré le président du Cojop Edgar Grospiron dans le communiqué de l'instance.
Le Cojop a par ailleurs indiqué que "les résultats de cette démarche seront présentés au bureau exécutif du Cojop du 11 mai" et que les autres épreuves du pôle glace prévues à Nice (patinage artistique, short-track et curling) n'étaient pas modifiées.
La carte des sites finalisée est attendue pour la fin juin.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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