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La Bourse de Paris face à la théorie du ruissellement... lacrymal
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 11:42

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C'est une histoire de larmes : celles des commerçants qui pleurent leurs vitrines brisées, celles des manifestants qui ont un peu trop reniflé de gaz lacrymogènes ce week-end, et désormais celles des investisseurs qui voient les cours dégringoler. Après un week-end agité dans l'Hexagone, les marchés grincent en effet des dents : le CAC 40, qui commençait pourtant à lorgner sur les 8 000 points en fin de semaine, recule de 1,3%, à 7 855 points.

Retour de week-end difficile pour les marchés : les principales places boursières sont en net repli, dans le sillage de Paris, avec -1% à Francfort et -0,8% à Londres. Les géants du luxe sont particulièrement impactés, à l'instar de LVMH (-1,9%), Kering (-1,8%) ou L'Oréal (-1,7%), alors que de nombreuses boutiques ont été ciblées par les manifestants au cours du week-end.

"Au-delà des coûts immédiats liés aux réparations, aux pertes de stocks et aux fermetures temporaires de ces boutiques emblématiques, la principale inquiétude concerne les répercussions potentielles sur l'attractivité de Paris en tant que destination du tourisme de luxe", évalue Jie Zhang, analyste spécialiste du luxe chez AlphaValue.

Par effet domino, le secteur des assurances pourrait aussi être impacté, avec des demandes d'indemnisation attendues en forte hausse. S'il est encore un peu tôt pour évaluer les pertes économiques, "celles-ci pourraient dépasser le milliard d'euros", juge Antoine Bouchetoux, analyste chez AlphaValue, rappelant que 1 500 commerces ont été touchés. AXA et Scor cèdent ainsi 1,6% et 1,3%.

L'immobilier commercial est aussi en perte de vitesse, avec URW (-2%), Mercialys (-2,4%) ou encore Klépierre (-2,1%).

Dans ce contexte, les rendements obligataires ont tendance à se retendre, avec un 10 ans français qui se traite autour de 4,85% ( 6 pb), soit un spread de 143 pb, témoignant de la prime de risque politique associée à l'Hexagone.

"Pour les marchés, nous anticipons une prime de risque France durable. Elle passe d'abord par les taux : nous voyons l'écart entre l'OAT et le Bund s'élargir vers 150 à 200 pb (vs 137 pb à la clôture de vendredi 16/10 et vs 190 pb en 2011-2012)", note Sarah Thirion, analyste chez TP ICAP Midcap.

La spécialiste s'inquiète aussi du fait que ces mouvements interviennent à la veille du vote de l'Assemblée sur la première partie d'un budget 2027 qui prévoit 54 milliards d'euros d'économies, et avant la décision de Moody's vendredi (Aa3, perspective négative). "Chaque concession supplémentaire entame la crédibilité budgétaire, et c'est précisément elle qui conditionne le soutien de la BCE", ajoute-t-elle.

Les valeurs en mouvement

Sur le front des marchés, l'indice parisien est plombé par Stellantis (-4%), Accor (-3,1%) ou Airbus (-2,6%), tandis qu'Euronext et Capgemini signent les meilleures performances du jour ( 1,8% et 1% respectivement).

Dans le reste de l'actualité, Carrefour (-1,8%) a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe belge Colruyt en vue de l'acquisition de Codifrance, spécialiste français de la distribution alimentaire de proximité, pour une valeur d'entreprise de 152 millions d'euros.

Alstom ( 0,2%) indique avoir remporté une première commande d'une valeur d'environ 800 MEUR pour la fourniture de trains Metropolis destinés à des projets de transport ferroviaire urbain à Hanoï, la capitale du Vietnam, dans le cadre de l'accord annoncé le 6 octobre 2026 avec Vingroup.

Ailleurs en Europe, AstraZeneca (-0,7%) s'apprête à présenter plus de 100 résumés d'études lors du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), prévu du 23 au 27 octobre 2026.

Rheinmetall (-2,6%) prévoit de reprendre, aux côtés de l'armateur suisse MSC, un chantier naval en Roumanie et aurait également investi dans le spécialiste du lithium Rock Tech Lithium, selon Bloomberg.

Enfin, Lindt & Sprüngli (-0,7%) a annoncé le départ de son directeur général, Adalbert Lechner, après 33 ans dans l'entreprise. Dieter Weisskopf, vice-président et ancien PDG, assure l'intérim avec effet immédiat, en attendant la nomination d'un successeur, prévue au deuxième trimestre 2027.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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