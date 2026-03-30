La Bourse de Paris entame la semaine avec prudence face à la guerre au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue avec prudence lundi, faute de signaux concrets de désescalade dans la guerre au Moyen-Orient qui fait toujours grimper les prix du pétrole.

Vers 09H30, le CAC 40 s'affichait à l'équilibre (-0,05%) à 7.696,21 points, en recul de 6,75 points. Depuis le début du mois de mars, l'indice vedette parisien a perdu plus de 10%.

"Le conflit au Moyen-Orient garde les investisseurs en état d'alerte", résume Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.

Les investisseurs anticipent "désormais un choc énergétique qui ne sera ni rapide ni facilement réversible", selon John Plassard de Cité Gestion Private Bank.

La guerre, déclenchée il y a un mois par les frappes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui a répliqué contre plusieurs pays de la région, ne donne en effet aucun signe d'apaisement.

L'armée israélienne a dit répondre lundi matin à une attaque de missiles venant d'Iran. Le ministère saoudien de la Défense a lui annoncé tôt lundi l'interception de cinq missiles balistiques qui se dirigeaient vers l'est du pays, sans préciser leur origine.

Les prix du pétrole poursuivent leur flambée, en raison de la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz, point stratégique pour l'approvisionnement mondial de l'or noir.

Le West Texas Intermediate (WTI), référence du brut aux Etats-Unis, qui a de nouveau franchi le seuil des 100 dollars, progressait de 1,94% à 101,57 dollars le baril. Le Brent de la mer du nord grimpait de son côté de 3,09% à 116,05 dollars.

Avant le conflit, ils évoluaient autour des 60 dollars le baril.

Les taux au sommet

"Ce qui est certain, c'est que la hausse persistante des prix du pétrole continue d'alimenter des anticipations d'inflation dans l'économie mondiale", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Résultat, les taux d'intérêt des dettes souveraines flambent depuis le début de la guerre et s'installent à des sommets.

Le rendement français à dix ans atteignait lundi 3,83%, évoluant à des niveaux pas vus depuis 2009, contre autour de 3,20% avant la guerre. Son équivalent allemand, référence en Europe, se hissait à 3,09%, au plus haut depuis 2011.

Une inflation plus élevée réduit la valeur réelle des sommes versées par un emprunteur à ses créanciers. Ces derniers exigent par conséquent des taux d'intérêt plus élevés pour que leur investissement reste rentable.

Les investisseurs tablent en outre sur une politique monétaire des banques centrales plus restrictive, avec des hausses potentielles des taux directeurs pour combattre cette inflation, ce qui a un impact direct sur le coût de la dette des Etats.

Valeo renouvelle son président

L'équipementier automobile Valeo (-1,12% à 10,11 euros) a indiqué lundi procéder en mai au renouvellement du mandat du président du conseil d'administration Gilles Michel, jusqu'à 2027.

"Le conseil d'administration a décidé de renouveler, lors de la réunion qui se tiendra immédiatement à l'issue de l'Assemblée, le mandat de président du conseil d'administration de Gilles Michel, sous réserve de son renouvellement en tant qu'administrateur", a indiqué le groupe.

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