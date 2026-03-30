Electricité: Emilie Piette, nouvelle présidente de RTE, gestionnaire des lignes à haute tension

( AFP / LOU BENOIST )

RTE, le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension, a nommé à sa tête Emilie Piette, jusqu'ici dans la garde rapprochée du président Emmanuel Macron, a annoncé RTE lundi.

Le conseil de surveillance de RTE, réuni ce lundi, "a nommé Émilie Piette en qualité de présidente du Directoire de RTE, après approbation du ministère chargé de l'Énergie et délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)", comme le prévoit le code de l'énergie, a indiqué RTE.

Emilie Piette, dont le mandat débutera le 7 avril 2026, "pour la durée restant à courir du mandat du Directoire, soit jusqu'au 31 août 2030", travaillait depuis 2023 à la Présidence de la République, en tant que secrétaire générale adjointe en charge des pôles économie (industrie, numérique, attractivité…) et du pôle vert (climat, environnement, énergie, transport, logement, agriculture), a précisé RTE.

Âgée de 48 ans, Émilie Piette, ingénieure générale des mines, a passé l'essentiel de sa carrière dans des cabinets ministériels (Affaires étrangères, Economie, Logement, Transition écologique, Matignon, Elysée), mais a également travaillé comme directrice de production au sein de Bouygues Bâtiment Île-de-France.

Diplômée de l’École polytechnique et de Télécom Paris, Émilie Piette succède à Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE de 2020 à 2026 et "récemment appelé à exercer les fonctions de Président-directeur général du groupe RATP", rappelle RTE.

Elle aura la lourde tâche de mener à bien la modernisation du réseau électrique, pour l'adapter à l'électrification croissante des usages et aux aléas liés au changement climatique.