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Corse: une résidence secondaire soufflée par une explosion "criminelle"
information fournie par AFP 30/03/2026 à 11:35

Olmeto, en Corse-du-Sud, le 1er juin 2014 ( AFP / PASCAL POCHARD CASABIANCA )

Olmeto, en Corse-du-Sud, le 1er juin 2014 ( AFP / PASCAL POCHARD CASABIANCA )

Une résidence secondaire a été soufflée à Olmeto (Corse-du-Sud) dimanche soir par une "explosion" dont "le caractère criminel" est établi, sans faire de blessé et sans à priori de revendication, a indiqué lundi le procureur d'Ajaccio.

"Vers 21H45, plusieurs riverains ont signalé une explosion à proximité de l'hôtel La Marinca, à Olmeto", a détaillé Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio.

"Il s'agit d'une résidence secondaire appartenant à une famille de continentaux qui résidait régulièrement en Corse depuis plus de 40 ans", a-t-il ajouté en précisant que "la propriétaire, âgée d'environ 80 ans, occupait principalement cette résidence entre les mois de juin et d'octobre".

"Les constatations ont permis d'établir le caractère criminel de l'explosion", a-t-il spécifié, précisant que la déflagration avait "provoqué un incendie à l'entrée ainsi qu'un important effet de souffle entraînant la destruction des baies vitrées et d'importants dommages aux volets, aux plafonds et au mobilier".

Le procureur a noté qu'"à ce stade", il n'y avait "pas d'inscription nationaliste retrouvée sur place", en expliquant que des "vérifications approfondies" allaient être faites "à la lumière du jour" sur cette vaste propriété.

Une enquête pour destruction par moyen dangereux a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Sartène et à la section de recherche d’Ajaccio, a-t-il dit, précisant que "la permanence du Parquet national antiterroriste (Pnat)" avait été avisée.

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