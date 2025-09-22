La Bourse de Paris en repli avant plusieurs indicateurs économiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris entame la semaine en repli, en attendant la publication de nombreux indicateurs économiques cette semaine, dont l'inflation aux Etats-Unis quelques jours après la première baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed) de l'année.

Vers 09H30, l'indice vedette CAC 40 reculait de 41,68 points (-0,53%) à 7.811,91 points. Vendredi, il avait terminé près de l'équilibre (-0,01%).

"L'événement phare de la semaine sera la publication de l'indice préféré de la Fed pour mesurer l'inflation, l'indice PCE", vendredi, a souligné Neil Wilson, analyste de Saxo Markets.

"En juillet, l'inflation sous-jacente (qui exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, NDLR) a progressé à un rythme annuel de 2,9%, conforme aux attentes mais supérieur aux 2,7% de juin", a rappelé l'analyste.

La publication de vendredi arrivera plus d'une semaine après que la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), dont l'un des objectifs est de ramener l'inflation américaine à un objectif cible de 2%, a procédé à la première baisse de ses taux d'intérêt depuis décembre.

"Un ralentissement plus net de l'inflation sera probablement nécessaire pour consolider les anticipations de nouvelles baisses de taux cette année", a expliqué Neil Wilson.

Avant cela, en Europe, ce sont les indicateurs d'activité manufacturière (PMI) qui retiendront l'attention mardi.

"Les investisseurs cherchent à déterminer si l'activité manufacturière allemande, en contraction depuis plus de trois ans, commence enfin à se stabiliser", a relevé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank, dans une note.

Concernant la France, "le climat manufacturier est attendu à un plus bas de onze mois (...). L'économie française reste handicapée par un climat politique incertain et des marges de manœuvre budgétaires limitées", a-t-il ajouté.

Sanofi : son médicament Dupixent soutenu en Europe

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé lundi qu'il avait reçu le soutien du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments pour son Dupixent.

Le CHMP a émis un avis positif quant à une future autorisation dans l'UE du médicament Dupixent (dupilumab), développé depuis 2009 avec Regeneron, partenaire américain de Sanofi, "pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) chez (...) les personnes âgées de 12 ans et plus".

Le titre de Sanofi reculait légèrement de 0,22% à 80,28 euros.

Euronext CAC40