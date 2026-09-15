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La Bourse de Paris en recul, L'Oréal passe devant LVMH
information fournie par AFP 15/09/2026 à 19:53
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a encore terminé en baisse mardi, minée par la hausse du pétrole et l'envolée des taux avant la décision de la Réserve fédérale mercredi.

Le CAC 40 a perdu 27,50 points (-0,34%) à 8.090,28 points au fil d'une séance où L'Oréal (-0,78%) s'est offert le luxe de passer devant LVMH (-2,64%) en tête du classement des capitalisations.

La veille, l'indice parisien avait cédé 0,76%.

"Le conflit au Moyen-Orient provoque pas mal de craintes au niveau des prix de l'énergie qui continuent à monter", résume Peter Vanden Houte, économiste en chef à ING, joint par l'AFP.

"Les taux longs ont continué à augmenter encore un peu. Tout ça commence quand même à mettre un peu de pression sur le marché", ajoute-t-il.

Dans l'ordre, le pétrole a poursuivi sa hausse à 108,82 dollars le baril de Brent (+2,97%) vers 19H00 (le WTI américain progressait encore plus vite +4,51% à 105,96 dollars).

La hausse du pétrole amorce l'inflation qui accélère à son tour l'envolée des taux.

Les investisseurs demandent désormais un rendement de 4,50% pour prêter de l'argent à dix ans à l'Etat français, en écart croissant de près de 100 points avec l'Allemagne (3,53%).

Outre l'inflation générale, la France est suivie de près avec son déficit à 117% du PIB. "Plus on s'approche de la saison budgétaire, plus les marchés vont s'inquiéter", note Peter Peter Vanden Houte.

C'est dans ce contexte que la France attend comme les autres grandes économies la décision de la Fed mercredi, qui devrait relever ses taux face à l'inflation pour la première fois depuis 2023.

"La charge d'intérêts augmente et, en contrepartie, la consommation et les investissements reculent. Il en résulte actuellement un environnement boursier très peu attractif", résume Andreas Lipkow de CMC Markets.

La défense en tête à Paris, Londres, Francfort

Les deux géants du luxe Hermès (-2,76% à 1.375 euros) et LVMH (-2,64% à 406,45 euros) ont subi les deux mouvements de vente les plus importants.

Le désaveu a également touché L'Oréal (-0,78% à 381,20 euros) qui a néanmoins dépassé LVMH en tête du classement de la plus forte capitalisation.

L'Oréal pèse désormais plus de 203 milliards en termes d'action en circulation, contre environ 201 milliards d'euros pour LVMH, selon les calculs de l'AFP à la clôture des marchés européens.

LVMH sort du top 10 européen, derrière les mastodontes des semi-conducteurs ASML ou Arm Holdings, le champion des logiciels SAP ou les géants pharmaceutiques Roche, Novartis et AstraZeneca.

Thales réalise la meilleure performance de la journée (+4,12% à 239,90 euros). L'industrie de la défense s'est aussi illustrée mardi à Francfort (Rheinmettal) et à Londres (BAE Systems), au moment où les tensions redoublent entre l'Union européenne et la Russie en mer Baltique.

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