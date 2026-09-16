La Bourse de Paris en légère hausse avant la Fed

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris se maintenait en terrain légèrement positif mercredi, les investisseurs restant prudents avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendue en fin de journée.

Le CAC 40 prenait 0,08%, à 8.096,92 points, vers 10H30 heure de Paris. La veille, l'indice vedette parisien a cédé 0,34%, à 8.090,28 points, au fil d'une séance où L'Oréal s'est offert le luxe de passer devant LVMH en tête du classement des capitalisations.

La Réserve fédérale américaine (Fed) occupe le devant de la scène mercredi.

Les marchés intègrent "une probabilité de 94% qu'elle procède aujourd'hui à sa première hausse des taux depuis 2023", explique Jim Reid, économiste de la Deutsche Bank.

"Une hausse des taux (de la Fed) pourrait contribuer à éliminer un risque évident qui pèse sur les actions et les obligations", estime Neil Wilson de Saxo UK, car face à un prix du "pétrole durablement élevé, un mouvement vers une politique monétaire plus restrictive devrait calmer les inquiétudes concernant l'inflation".

En effet, "plus les rendements américains montent, moins les investisseurs sont rémunérés pour prendre le risque supplémentaire lié à la détention d'actions", actifs considérés comme moins sûrs, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote. Et à l'inverse, une détente des taux redonne de l'intérêt aux investisseurs pour les actions.

La tech remonte

"Le secteur technologique, particulièrement sensible à la hausse du coût du capital et récemment fragilisé par des appels à la prudence sur le développement de l'intelligence artificielle, tente de se stabiliser après plusieurs séances difficiles, certaines valeurs de semi-conducteurs regagnant un peu de terrain", commente Grégoire Kounowski de Norman K.

STMicroelectronics prend la tête du CAC 40 mercredi, gagnant 2,01%, à 42,63 euros, vers 10H30 heure de Paris.

Le titre Soitec flambait quant à lui de 11,38% à 137 euros, JP Morgan ayant rehaussé sa recommandation sur le groupe de "neutre" à "surpondérer" d'après la presse financière.

Les valeurs qui profitent indirectement de l'essor de l'IA sans être elles-mêmes des développeurs de modèles évoluaient également dans le vert mercredi, à l'image des entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques: Legrand gagnait 1,20%, à 134,55 euros, et Schneider Electric 0,87%, à 277,70 euros.

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