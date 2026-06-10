François Bayrou le 15 mars 2026 à Pau ( AFP / GAIZKA IROZ )

François Bayrou n'est "pas candidat" à l'élection présidentielle, a-t-il déclaré à Paris Match, avant la sortie d'un livre ("Alerte sur la France qui vient", L'Observatoire, 18 juin) dans lequel il met à nouveau en garde sur la dette française et revient sur son expérience à Matignon.

"Je ne suis pas candidat. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils le sont tous. En restant singulier, on peut dire des choses plus librement, et être plus utile au pays", explique le président du MoDem à l'hebdomadaire, publié mercredi.

Nommé Premier ministre en décembre 2024, François Bayrou a été renversé en septembre 2025 par l'Assemblée nationale, dont il sollicitait la confiance sur la question de la dette avant même l'examen du budget qu'il avait préparé.

"L'année prochaine, la totalité de l'impôt sur le revenu payé par les Français ne suffira pas à financer les intérêts de la dette. Et ceux que l'on sacrifie ainsi, ce sont les générations futures", déclare M. Bayrou.

Le fondateur du MoDem, qui a grandement contribué par son alliance à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, a récemment été battu aux élections municipales à Pau, ville qu'il administrait depuis 2014.