La Bourse de Paris en léger recul, la prudence de mise
information fournie par AFP 25/09/2025 à 10:46

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule jeudi, les investisseurs se montrant prudents en attendant des indices supplémentaires quant à la trajectoire de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des indicateurs économiques.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, perdait 0,38% soit 29,98 points, pour s'établir à 7.797,47 points. Mercredi, le CAC 40 avait cédé 0,57% pour s'établir à 7.827,45 points.

"Tous les regards sont tournés vers la dernière mise à jour du PIB américain, un indicateur clé pour les investisseurs", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"Une publication plus forte qu'attendu pourrait raviver les craintes que la Fed s'abstienne de baisser encore ses taux, surtout l'an prochain alors que les membres de la Fed affichent des points de vue divergents", explique-t-elle.

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a par exemple "reconnu la nécessité de nouvelles baisses de taux mais a souligné l'incertitude entourant leur calendrier", note Patrick Munnelly.

Sa prise de parole intervient au lendemain de celle du patron de la Fed, Jerome Powell, qui avait estimé mardi que les taux d'intérêt étaient actuellement "au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles".

Une autre responsable de la Fed, Michelle Bowman, avait plaidé plus tôt mardi pour continuer à baisser les taux directeurs, en estimant que l'institution devait agir de manière "résolue" et "préventive" pour préserver le marché du travail.

D'autres responsables de la Fed doivent encore s'exprimer.

Vranken-Pommery veut vendre Heidsieck

La maison de champagne Vranken-Pommery est entré en négociations exclusives mercredi avec son rival Lanson-BCC pour lui céder Heidsieck, d'après un communiqué du groupe publié mercredi.

Vers 10H20 heure de Paris, le cours de Vranken-Pommery prenait 1,65% à 12,35 euros, et le groupe de champagne Lanson-BCC perdait 0,57% à 34,80 euros.

Suspension du cours de l'action Carmat

Le fabricant français de coeurs artificiels Carmat a annoncé la suspension du cours de son action à partir du 25 septembre à l'ouverture des marchés, en amont de l'audience du 30 septembre au tribunal des activités économiques de Versailles, qui doit examiner une offre de reprise de la part du président de son conseil d'administration.

Euronext CAC40

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
