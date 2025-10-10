La Bourse de Paris en hausse en attendant un nouveau Premier ministre

La Bourse de Paris évolue en hausse vendredi, dans un marché attentif aux avancées politiques, le président Emmanuel Macron ayant promis de nommer un Premier ministre d'ici "vendredi soir".

La Bourse de Paris évolue en hausse vendredi en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre ( AFP / Kiran RIDLEY )

Le CAC 40, le principal indice de la place boursière, gagnait 0,50%, soit 40,04 points à 8.081,40 points vers 10H00. La veille, il a reculé de 0,23%.

Les regards sont tournés vers l'Elysée, où Emmanuel Macron a convié à 14H30 les chefs de partis, hormis ceux du Rassemblement national et de La France insoumise, a appris l'AFP de sources concordantes, avant la nomination d'un nouveau Premier ministre.

"Ce dernier devra composer avec une Assemblée nationale toujours fragmentée, comme ses prédécesseurs. Néanmoins, les spéculations sur une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ont diminué, levant une incertitude à court terme pour les investisseurs", notent les économistes de Deutsche Bank.

Signe d'une légère détente, sur le marché obligataire, l'écart entre les taux d'emprunt des deux premières économies européennes se réduisait un peu vendredi: le rendement de l'emprunt français à dix ans s'établissait à 3,50% vers 10H00, contre 2,68% pour l'allemand, portant la différence ("spread") à 82 points de base, soit 0,82%.

Il était monté jusqu'à 86 points de base mardi à la clôture du marché obligataire, un plus haut depuis décembre 2024. En comparaison, avant la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, cet écart était de l'ordre de 50 points de base environ.

L'annonce à venir d'un nouveau Premier ministre est "un léger soulagement pour les marchés car cela évite, pour l'instant, l'appel d'élections législatives anticipées", commente Xavier Chapard, stratégiste de LBPAM.

Le "risque de crise systémique semble contenu", estime le stratégiste, qui souligne toutefois que "les incertitudes politiques, budgétaires et de notation risquent de perdurer".

Stellantis en hausse

Le constructeur automobile Stellantis (Fiat, Peugeot, Chrysler) a fait état vendredi d'une hausse de 13% des véhicules livrés au troisième trimestre sur un an. Cette croissance est tirée notamment par les Etats-Unis, où les livraisons ont bondi de 35%, mais l'Europe élargie, le Moyen-Orient et l'Afrique ont également vu les livraisons grimper.

Le titre grimpait de 2,43% à 9,34 euros vers 10H00.

Euronext CAC40