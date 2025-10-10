Gouvernement: les forces politiques autour de Macron pour une réunion de crise

Le président de la République Emmanuel Macron à Paris le 9 octobre 2025 ( POOL / Thomas SAMSON )

Emmanuel Macron s'est résolu à descendre dans l'arène. Les chefs des forces politiques sont réunis vendredi après-midi à l'Elysée, convoqués en urgence par le président de la République, au pied du mur pour désigner un Premier ministre face aux vetos croisés.

Ni les dirigeants de la droite et du centre arrivés en ordre dispersé ni ceux de la gauche arrivés groupés dans la cour d'honneur du palais présidentiel n'ont fait de déclaration, alors que l'hypothèse d'une reconduction de Sébastien Lecornu quatre jours après sa démission suscite l'irritation jusque dans le camp du chef de l'Etat.

Seuls absents: le Rassemblement national et la France insoumise, qui n'ont pas été conviés car, contrairement aux autres, ils "ont tous les deux indiqué rechercher la dissolution", a justifié l'entourage d'Emmanuel Macron.

Une "rupture avec (...) la fonction" présidentielle, a protesté Marine Le Pen, dénonçant "une réunion de marchands de tapis" depuis le congrès des sapeurs-pompiers organisé au Mans où elle a joué à fond la contre-programmation, suivie au milieu de la foule par les caméras des chaînes info.

"Nous, c'est avec les Français que nous avons rendez-vous!", a ironisé sur X la dirigeante du parti d'extrême droite donné ultrafavori dans tous les sondages électoraux.

Les téléphones ont bipé autour de 02H00 du matin: Emmanuel Macron a invité les autres chefs de parti et chefs de groupe à l'Assemblée nationale à 14H30 à l'Elysée.

"Cette réunion doit être un moment de responsabilité collective", s'est bornée à commenter laconiquement la présidence plusieurs heures plus tard, semblant dramatiser ce rendez-vous et faire planer la menace d'une dissolution.

Le président n'a pas pris la parole depuis la démission fracassante de Sébastien Lecornu. Une prochaine expression est cependant évoquée par ses proches.

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu sur le plateau de France 2 le 8 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le chef de l'Etat avait promis mercredi de nommer un Premier ministre d'ici vendredi soir, après deux jours de négociations supplémentaires pour tenter d'arracher, en l'absence de toute majorité à l'Assemblée, un accord de non-censure du futur gouvernement.

Le scénario qui revenait le plus en force était la reconduction de Sébastien Lecornu, un fidèle d'Emmanuel Macron qui a pris la lumière depuis son arrivée à Matignon.

"Je ne comprendrais pas qu'il y ait une renomination d'un Premier ministre macroniste", a toutefois prévenu Agnès Pannier-Runacher, macroniste de la première heure, résumant un état d'esprit répandu dans le camp présidentiel. Le chef du parti présidentiel Renaissance, Gabriel Attal, a demandé à nouveau à Emmanuel Macron de "partager le pouvoir".

- "Fable" -

Si le nom de Jean-Louis Borloo a beaucoup circulé ces dernières heures, il semble peu probable que ce soit le choix final.

Au bal des paris, d'autres noms continuaient aussi à être cités, de l'ex-Premier ministre socialiste, Bernard Cazeneuve, au premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, lui aussi issu du PS.

Avec un double défi pour le chef de l'État: repousser le plus tard possible la menace d'une censure et a fortiori d'une dissolution, même si certains de ses proches préviennent qu'il pourrait convoquer des législatives anticipées en cas de nouveau blocage.

Les dirigeants des Ecologistes, du PCF et du PS arrivent au palais de l'Elysée : (de g à d) Marine Tondelier, Fabien Roussel, Olivier Faure, Boris Vallaud, Stéphane Peu et Cyrielle Châtelain, le 10 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

En revanche, le scénario d'un Premier ministre de gauche s'éloignait, malgré l'appel à nouveau jeudi soir des chefs de partis socialiste, communiste et écologiste à "entendre le pays". "La fable d'un Premier ministre de gauche n'a aucune réalité aujourd'hui", a moqué vendredi Manuel Bompard (LFI).

- Projet de budget prêt -

En attendant, l'urgence est de déposer un projet de budget lundi. Le Parlement aura ensuite une fenêtre de 70 jours pour l'examiner, comme le prévoit la Constitution.

Ce projet de budget est celui envoyé le 2 octobre au Haut conseil des finances publiques, qui l'a déjà examiné et doit rendre lundi son avis.

Il "ne sera pas parfait", avait reconnu le Premier ministre démissionnaire mercredi à l'issue de ses multiples rencontres avec les partis, et devra être débattu.

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu à Paris, le 7 octobre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

La France aura-t-elle un gouvernement dès vendredi ou à défaut ce weekend? Les principaux ministres seront-ils reconduits? Remplacés par des ministres techniques?

Sébastien Lecornu a recommandé à Emmanuel Macron que la future équipe gouvernementale soit "complètement déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027", des ambitions qu'il n'a lui-même jamais manifestées.

Le président du parti de droite Les Républicains, Bruno Retailleau, qui a précipité la chute du gouvernement Lecornu, a indiqué vendredi qu'il ne resterait pas au ministère de l'Intérieur. La veille, il était déjà monté au créneau, refusant la nomination d'un Premier ministre "de gauche" ou "macroniste".

Emmanuel Macron est aussi très attendu sur une éventuelle suspension de la très controversée réforme des retraites de 2023, préalable posé par les socialistes pour un accord de non-censure.