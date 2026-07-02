La Bourse de Paris en hausse avant l'emploi américain

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, avant le très attendu rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juin, déterminant pour la suite de la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Après une ouverture prudente, le CAC 40 prenait des couleurs au fil de la matinée, gagnant 0,65% à 8.391,76 points vers 9H50 (heure de Paris), soit une hausse de 53,85 points. Mercredi, l'indice vedette parisien avait cédé 0,79%.

"Aujourd'hui, les marchés vont se focaliser sur le rapport sur l'emploi américain", relèvent les analystes de Natixis.

Les chiffres officiels de l'emploi et du chômage aux Etats-Unis pour le mois de juin doivent être publiés à 14H30 (heure de Paris), avant l'ouverture des marchés à Wall Street.

Les investisseurs tenteront d'y déceler des indices permettant d'anticiper la future politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de son nouveau président, Kevin Warsh.

Un marché de l'emploi solide est perçu par les marchés comme la preuve d'une activité économique qui reste dynamique. Dans ce cas, une banque centrale peut difficilement justifier des taux bas pour soutenir la croissance.

Déjà, Kevin Warsh a estimé mercredi que les prix restaient "trop élevés", dans la première économie mondiale, une prise de parole pouvant être interprétée comme une porte ouverte à une future hausse de taux.

Il a remarqué néanmoins que les craintes en matière d'inflation s'étaient apaisées, avec le recul des tensions au Moyen-Orient et le recul des prix du brut.

Les semi-conducteurs reculent

Autre point d'attention: la nouvelle vague de ventes des actions liées aux semi-conducteurs et à la tech, débutée à Wall Street mercredi et qui s'est amplifiée sur les places financières asiatiques dans la nuit.

Ce secteur, moteur des marchés depuis le début de l'année, est désormais en proie aux doutes des investisseurs sur la valorisation gigantesque de certaines entreprises et sur la rentabilité des investissements massifs dans l'IA.

L'élément déclencheur a été une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le géant américain Meta pourrait lancer une offre d'informatique "cloud", afin de vendre à des tiers ses capacités excédentaires de puissance de calcul destinées à entraîner les modèles d'IA.

Une concurrence nouvelle pour les infrastructures des autres entreprises, qui fait planer le risque de surcapacité sur ce marché. Le secteur des semi-conducteurs - éléments essentiels pour construire les centres de données nécessaires à l'entraînement de ces modèles- cède donc du terrain.

A Paris, STMicroelectronics perdait 0,38% à 62,13 euros, et Soitec 3,94% à 112,05 euros.

Sodexo bondit

Le titre du groupe de restauration collective et de services Sodexo bondit de plus de 6% dans les premiers échanges sur la Bourse de Paris, après des résultats meilleurs qu'attendu au troisième trimestre et un relèvement de ses perspectives de croissance annuelle.

Vers 09H50, l'action prenait 6,28% à 52,95 euros. La croissance interne, indicateur clé, est ressorti à 2%, contre "un recul de 0,1% attendu par les consensus d'analystes", relève Jefferies.

En conséquence, Sodexo annonce relever son objectif de croissance interne pour l'ensemble de l'exercice en cours, désormais attendue entre 1,2% et 1,5%, au lieu de 0,5% à 1% précédemment.