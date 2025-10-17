 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris en forte baisse, pénalisée par les banques
information fournie par AOF 17/10/2025 à 09:28

(AOF) - Après deux fortes hausses consécutives, qui lui ont permis de revenir proche des 8 200 points au plus haut depuis début mars 2025, le CAC 40 trébuche (-1,13%, à 8096,20 points). Si les investisseurs prennent une partie de leurs bénéfices, la tendance est principalement affectée par les valeurs du secteur bancaire. L’ensemble de ce compartiment de la cote est touché par des problèmes rencontrées par deux banques régionales américaines. Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp ont révélé être en difficultés sur des prêts impliquant des soupçons de fraude.

Les deux titres de ces deux établissements ont subi de lourds dégagements hier soir à Wall Street.

Dans leur sillage, à Paris, Société Générale abandonne 3,61%, à 54,48 euros, BNP Paribas cède 3,28%, à 75,41 euros, et Crédit Agricole recule de 2,04%, à 16,56 euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank