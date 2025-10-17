La Bourse de Paris en forte baisse, pénalisée par les banques

(AOF) - Après deux fortes hausses consécutives, qui lui ont permis de revenir proche des 8 200 points au plus haut depuis début mars 2025, le CAC 40 trébuche (-1,13%, à 8096,20 points). Si les investisseurs prennent une partie de leurs bénéfices, la tendance est principalement affectée par les valeurs du secteur bancaire. L’ensemble de ce compartiment de la cote est touché par des problèmes rencontrées par deux banques régionales américaines. Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp ont révélé être en difficultés sur des prêts impliquant des soupçons de fraude.

Les deux titres de ces deux établissements ont subi de lourds dégagements hier soir à Wall Street.

Dans leur sillage, à Paris, Société Générale abandonne 3,61%, à 54,48 euros, BNP Paribas cède 3,28%, à 75,41 euros, et Crédit Agricole recule de 2,04%, à 16,56 euros.