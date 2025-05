La Bourse de Paris en baisse, accueillant des résultats d'entreprises

La Bourse Euronext à La Défense, près de Paris, le 7 avril 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris évolue en petite baisse mercredi, oubliant l'enthousiasme du début de semaine sur fond de résultats d'entreprises mitigés.

L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, perdait 0,53% vers 10H25. Mardi, le CAC 40 avait fini sur un gain de 0,30%, soit 23,73 points pour s'établir à 7.873,83 points.

La prudence s'installe sur la place parisienne mercredi après l’enthousiasme du début de semaine.

Les annonces par la Chine et les Etats-Unis d'une réduction temporaire de leurs droits de douane réciproques ont provoqué la hausse des Bourses. On observe désormais "un certain soulagement, car il n'y a pas eu de nouvelle escalade qui aurait encore aggravé la situation", relève Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Toutefois, "l'incertitude demeure quant à ce qui se passera à l'expiration de la trêve de 90 jours", souligne John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

D'autant que le Vieux continent suit les pourparlers entre Washington et d'autres Etats, sans lui-même avancer sur le front des négociations commerciales avec les autorités américaines, qui lui imposent une surtaxe douanière depuis début avril.

Les investisseurs songent donc à "repositionner leur portefeuille" pour réduire leur exposition aux actifs risqués, écrit dans une note John Plassard.

La Bourse de Paris, plus morose que ses voisines européennes mercredi, est également tirée vers le bas par le repli de certains titres, en pleine période de résultats.

Alstom déraille

Vers 10H25 heure de Paris, le titre du constructeur ferroviaire dévissait de 15,65% à 19,13 euros car ses objectifs, jugés timides par les investisseurs, ont déçu.

Le groupe a pourtant annoncé mercredi des résultats annuels meilleurs que prévu et signe un retour aux bénéfices après son rachat de Bombardier, à 149 millions d'euros lors de l'exercice décalé 2024/25, contre une perte de 309 millions lors de l'exercice précédent.

Bouygues progresse

Le géant français de la construction, de l'immobilier et des télécoms Bouygues (+2,77% à 10H20) a essuyé une perte nette de 123 millions d'euros au premier trimestre 2025, hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, contre 146 millions de pertes il y a un an, a-t-il indiqué mercredi. Il a également maintenu ses prévisions de "légère hausse" pour le chiffre d'affaires et le résultat courant pour 2025.

