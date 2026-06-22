La Bourse de Paris débute la semaine dans la prudence

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a commencé la semaine prudemment lundi, scrutant les négociations qui se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran en Suisse.

Le CAC 40 cédait 0,21%, à 8.400,90 points, soit un recul de 20,24 points, dans les premiers échanges. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,55%, à 8.421,14 points, en recul de 46,84 points.

"La diplomatie au Moyen-Orient est le principal moteur des marchés ce matin, alors que les États-Unis et l'Iran se sont accordés sur une feuille de route en vue d'un accord de paix définitif d'ici 60 jours", ont noté les analystes de Natixis.

Réunies dans un hôtel de luxe du Bürgenstock, en Suisse, les délégations iranienne et américaine ont accompli "des progrès encourageants", ont écrit lundi les gouvernements pakistanais et qatari dans un communiqué conjoint.

Téhéran et Washington se sont notamment accordés sur une "ligne de communication" pour sécuriser le transit dans le détroit stratégique d'Ormuz, où circule d'ordinaire un cinquième du pétrole mondial, ont annoncé lundi les médiateurs des négociations en Suisse.

Mais les investisseurs "restent prudent face au flou" et "aux revirements des dernières heures, qui rappellent qu'aucune percée diplomatique n'est encore acquise", a relevé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Les discussions avaient en effet mal commencé. Selon l'agence officielle iranienne Irna, la délégation iranienne a quitté la table des pourparlers en Suisse au bout de seulement une heure et vingt minutes dimanche.

Ce coup d'éclat iranien était dû à un message du président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, dans lequel il enjoignait Téhéran d'empêcher ses alliés au Liban de "causer des problèmes", sans quoi les Etats-Unis reprendraient leurs frappes.

Côté pétrole, les dernières nouvelles permettent dans tous les cas un léger recul des cours.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, cédait 1,56% à 79,31 dollars. Son équivalent nord-américain, le WTI, reculait de 0,49% à 75,48 dollars.

Le taux d'intérêt de la dette française à échéance dix ans reculait vers 09H40 à 3,72%, contre 3,74% vendredi soir.

Pierre et Vacances visé par une offre d'achat

Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé lundi dans un communiqué faire l'objet d'une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital sur la totalité de ses actions.

L'offre a reçu le soutien du conseil d'administration et des trois principaux actionnaires, qui détiennent 58,6% du capital. Sa concrétisation nécessite toutefois l'engagement d'autres actionnaires pour atteindre les 80% du capital d'ici au 17 juillet, a indiqué le groupe.

Son cours grimpait de 3,16% à 1,83 euros.