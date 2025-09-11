Le Club Med annonce un premier semestre en légère progression

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le Club Med, qui a connu un changement de direction en juillet avec le départ de son président historique Henri Giscard d'Estaing, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 2% au premier semestre, à 1,175 milliard d'euros.

"Les réservations pour le reste de l’année et jusqu’en 2026 témoignent d’une dynamique qui se poursuit dans un environnement incertain, portée par une forte demande pour les destinations montagne et les expériences haut de gamme", déclare le nouveau président du Club Med, Stéphane Marquaire, cité dans le communiqué.

Le résultat opérationnel des "resorts" (les complexes touristiques) atteint 155 millions d'euros contre 139 milions d'euros en 2024 (+11,5%).

Le taux d’occupation global moyen des chambres reste stable à 70% avec une capacité des sites en hausse de 1%. Au premier semestre, le Club Med a accueilli 779.000 clients.

La France demeure le premier marché du Club Med, représentant plus de 30% du chiffre d’affaires global, suivie par le Brésil et les États-Unis.

Au premier semestre 2025, le Club Med, qui fête ses 75 ans, a enregistré une hausse de 7% sur un an des ventes des sites de montagne, selon le communiqué qui ne précise pas le montant. Ces ventes sont tirées par "la diversité du portefeuille de resorts à la montagne et de la poursuite de l’internationalisation de la clientèle".

L'offre très haut de gamme "Club Med Exclusive Collection" a vu ses ventes augmenter de 7%, renforçant "le positionnement de Club Med dans le segment très haut de gamme de l’hôtellerie", selon le communiqué.

Le groupe poursuit son expansion internationale avec des nouveaux projets en Europe et en Amérique du Nord.

En Italie, un accord de partenariat a ainsi été signé avec la société de gestion d'actifs immobiliers Ream SGR pour financer un projet à San Sicario (dans le Piémont), et au Canada, une lettre d’intention a été conclue avec le groupe Brivia pour développer un second village de montagne de 300 chambres à Mont-Tremblant.

En juillet, après plusieurs mois de tensions avec l'actionnaire principal, le chinois Fosun, Henri Giscard d'Estaing, 68 ans, président du Club Med depuis décembre 2002, avait annoncé son départ du groupe. Stéphane Maquaire, 51 ans, lui a succédé.