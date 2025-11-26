Abercrombie & Fitch relève ses prévisions de bénéfices, les actions bondissent

Un magasin Abercrombie & Fitch. (Crédits: Adobe Stock)

Abercrombie & Fitch ANF.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, misant sur une forte demande pour ses robes et vestes Hollister, les consommateurs s'arrachant les vêtements à la mode pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Les actions de la société ont terminé sur une progression de 37%, après avoir également prévu un solide trimestre de vacances et battu les estimations pour le troisième trimestre.

Le distributeur de vêtements, dont les jeans se vendent en moyenne 100 dollars, a bénéficié d'une forte présence en ligne et d'une bonne résistance des dépenses des consommateurs aisés malgré les incertitudes liées aux tarifs douaniers.

"Le succès de l'entreprise est dû à une stratégie de merchandising pointue et à une approche centrée sur le consommateur, qui lui ont permis de maximiser les ventes à prix plein et d'approfondir l'engagement des clients", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez Emarketer.

Sa marque Hollister a enregistré une croissance de 15% de ses ventes en données comparables au troisième trimestre, grâce à l'arrivée de l'automne et aux bons résultats obtenus lors des ventes de rentrée scolaire. Hollister représente plus de la moitié des ventes totales de la société.

"Comme Gap et Levi Strauss, Abercrombie profite du boom du denim - et devrait continuer à le faire, car les consommateurs se tournent vers les détaillants qui peuvent leur offrir un mélange convaincant de style et de prix abordables", a déclaré M. Wolff.

Les partenariats d'Abercrombie avec des marques internationales telles que Crocs et la NFL ont également renforcé sa popularité.

Sa collaboration avec Taco Bell pour le Cyber Monday devrait attirer davantage de clients dans ses magasins, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Pour le quatrième trimestre, le distributeur prévoit une croissance des ventes de 4 à 6% et un bénéfice de 3,40 à 3,70 dollars par action.

Pour l'exercice 2025, la société prévoit un bénéfice net par action compris entre 10,20 et 10,50 dollars, ce qui représente une hausse par rapport à la fourchette précédente de 10 à 10,50 dollars.

Le concurrent Gap a également dépassé les estimations de ventes comparables et de bénéfices trimestriels la semaine dernière.

Les ventes nettes d'Abercrombie ont augmenté de 7% pour atteindre 1,29 milliard de dollars pour le trimestre clos le 1er novembre, contre une estimation de 1,28 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 2,36 dollars par action a également dépassé les attentes de 2,16 dollars.

Prerna Bedi

