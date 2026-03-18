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La Bourse de Paris dans le vert, avec la baisse des prix du pétrole
information fournie par AFP 18/03/2026 à 10:09

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue dans le vert mercredi, profitant d'un certain recul des prix du pétrole, avant les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 9H30 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,63%, à 8.025,52 points, en hausse de 51,03 points. La veille, l'indice vedette parisien avait déjà progressé de 0,49%, à 7.974,49 points.

"Le repli marqué du pétrole soutient le sentiment des investisseurs", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank.

Les prix de l'or noir reculent mercredi, après que l'Irak a annoncé la reprise d'une fraction de ses exportations pétrolières, soit 250.000 barils de pétrole par jour, acheminés par oléoduc jusqu'à un port turc, après un accord avec les autorités du Kurdistan autonome irakien.

Ces dernières étaient jusque-là bloquées par la quasi-paralysie du stratégique détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait flamber les prix du pétrole ces deux dernières semaines.

Vers 9H20, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, perdait 1,20% à 102,18 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, cédait 2,62% à 93,69 dollars.

Or, "la détente durable des marchés pétroliers est la condition première d'une stabilisation des marchés boursiers", selon Jochen Stanzl, analyste pour CMC Markets.

- Cap sur les banques centrales -

Une certaine accalmie s'observait aussi sur le marché de la dette: le taux d'intérêt à échéance dix ans français reculait à 3,53%, contre 3,55% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,88%, contre 2,90% la veille.

Les taux ont flambé ces dernières semaines en raison des craintes de regain d'inflation en Europe face à la hausse des prix du pétrole.

Les investisseurs se tournent désormais vers les réunions de plusieurs banques centrales.

Mercredi soir (heure de Paris), c'est la Fed, qui concentrera l'attention. L'institution américaine devrait conserver ses taux à leur niveau actuel. Elle pourrait aussi montrer qu'elle n'est pas prête à les baisser en raison des craintes d'un regain d'inflation causé par la guerre.

Le "ton du communiqué de la Fed et de la conférence de presse de Jerome Powell", son président, "détermineront la réaction des marchés", relève Kathleen Brooks, analyste pour XTB, qualifiant cet exercice de "délicat".

Suivra ensuite la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Sa présidente Christine Lagarde a déjà affirmé que l'institution monétaire ferait tout ce qui est "nécessaire" pour que "l'inflation soit sous contrôle" malgré la flambée des prix de l'énergie.

- Bollore bondit après ses résultats-

Bollore SE, qui regroupe des activités contrôlées par la famille Bolloré dans le transport, la logistique et la communication, prenait 14,10% à 4,98 euros, après avoir proposé mardi soir de verser un dividende exceptionnel "de 1,50 euro par action" au titre de son exercice 2025.

Euronext CAC40

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BOLLORE SE
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140,600 EUR Euronext Paris -0,50%
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