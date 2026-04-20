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Unicredit à l'attaque du plan stratégique de Commerzbank
information fournie par Boursorama avec AFP 20/04/2026 à 11:11

( AFP / MARCO BERTORELLO )

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Le patron d'Unicredit Andrea Orcel a attaqué lundi la stratégie de Commerzbank, assurant que son OPA protégerait mieux la banque allemande et la renforcerait dans sa patrie.

La stratégie actuelle de Commerzbank repose trop sur des "conditions externes" et sur "la croissance internationale", a lancé Andrea Orcel lors d'une conférence avec les analystes financiers. "Commerzbank peut créer beaucoup plus de valeur qu’aujourd’hui, et sa trajectoire actuelle met en danger sa survie à moyen terme".

La banque italienne UniCredit a suscité une levée de boucliers en Allemagne après avoir lancé une offre publique d'achat d'environ 35 milliards d'euros, jugée hostile, sur sa rivale allemande Commerzbank.

Le plan d'Unicredit dans le cadre de son OPA prévoit de se "recentrer sur l’Allemagne" avec une croissance plus rapide, a assuré Andrea Orcel.

Ce plan appelé "Unlocked" (délivré) prévoit d'appliquer la "méthode Unicredit" en numérisant les activités de la banque, avec 800 millions d'euros d'investissement d'ici 2030, et en sécurisant les activités de Commerzbank à l'international

"Unlocked transformerait les activités de Commerzbank en Allemagne, les rendant compétitives et évitant des plans de restructuration successifs", a souligné Andrea Orcel.

"Cela créerait également l’opportunité de combiner deux grandes banques allemandes, Commerzbank et HypoVereinsbank (filiale d'Unicredit, ndlr), en un leader allemand solide et compétitif, faisant partie d’un grand groupe fédéral paneuropéen".

Unicredit prévoit ainsi un résultat net de 5,1 milliards d'euros en 2028, contre les 4,2 prévus par le plan stratégique présenté par Commerzbank début 2025.

Unicredit a aussi assuré que l'OPA provoquerait "moins de la moitié" des 15.000 suppressions de postes en Allemagne annoncées par un responsable syndical de Commerzbank.

L'action d'Unicredit reculait à la Bourse de Milan lundi matin (-2,10% à 68,62 euros), tandis que celle de Commerzbank progressait à Francfort (+0,78%) à 36,35 euros, à 10H14.

Fusions / Acquisitions

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COMMERZBANK
36,480 EUR XETRA +1,16%
UNICREDIT
67,990 EUR MIL -5,32%

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