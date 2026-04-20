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Brésil: injonction bloque Casino sur cession actions GPA détenues indirectement
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 11:14

* Tribunal civil brésilien a accordé, 17 avril 2026, une injonction préliminaire interdisant à Casino de disposer des actions de GPA détenues indirectement. * Mesure demandée par GPA, dans cadre d’un litige engagé en arbitrage ICC contre Casino depuis 6 mai 2025. * Demande similaire de mesures provisoires avait été rejetée par tribunal arbitral saisi dans cette procédure. * Casino indique prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Casino Guichard Perrachon SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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