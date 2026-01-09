La Bourse de Paris confiante dans l'attente de l'emploi américain
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 10:32
Vers 10h25, le CAC40 affiche un gain de l'ordre de 0,5%, non loin des 8300 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 avance de 0,4%, et au lendemain d'une clôture à l'équilibre pour le S&P 500 américain.
Comme à l'accoutumée, les intervenants suivront avec beaucoup d'attention, à 14h30, les créations d'emplois aux Etats-Unis, qui pourraient grandement influencer les anticipations de marché concernant la politique monétaire de la Fed.
Entre un taux d'embauche à son plus bas niveau depuis 15 ans et des licenciements qui restent très faibles, le marché reste en équilibre précaire, une situation qui devrait transparaître dans le tableau que livrera le Département du Travail.
Le consensus table en moyenne sur 60 000 créations d'emploi non-agricoles en décembre, c'est-à-dire à peu près autant qu'en novembre (64 000), avec un taux de chômage qui devrait se tasser à 4,5% après sa remontée à 4,6% du mois précédent.
"Ce que le marché veut savoir, c'est si l'emploi se refroidit suffisamment pour que la Fed puisse se montrer plus accommodante ou s'il demeure encore trop solide pour qu'elle puisse lâcher la bride sur ses taux", explique Linh Tran, chez XS.com.
Toujours au chapitre des statistiques, les investisseurs étudieront aussi les ventes de détail en zone euro pour novembre vers 11h00, puis l'indice de confiance des ménages américains de l'Université du Michigan aux Etats-Unis vers 16h00.
En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance de données en Allemagne, à savoir une baisse de l'excédent commercial à 13,1 milliards d'euros et une progression de 0,8% de la production industrielle en novembre.
"Cependant, la tendance sous-jacente est que la production continue d'évoluer latéralement à un niveau bas, et il n'y a aucun signe de reprise durable", tempère Commerzbank, qui pointe aussi la faiblesse des exportations.
Concernant la France, toujours pour le mois de novembre, l'Insee a fait état d'une quasi-stagnation de la production industrielle (-0,1%), ainsi que d'un repli de 0,3% des dépenses de consommation des ménages en biens.
Du côté des valeurs, L'Oréal et BNP Paribas ( 4% chacune) signent parmi les plus fortes hausses du SBF 120, soutenues par des relèvements de conseil chez UBS et JP Morgan, alors que Sartorius Stedim perd 3% sur une dégradation chez RBC.
Ailleurs en Europe, Glencore grimpe de plus de 8% mais Rio Tinto perd 2%, alors qu'ils ont confirmé être en pourparlers en vue d'un éventuel rachat, une opération qui pourrait donner naissance au plus grand groupe minier mondial.
