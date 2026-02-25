Christophe Leribault, un conservateur d'art expérimenté à la tête du Louvre

Christophe Leribault au château de Versailles, le 29 mars 2024 ( AFP / Emmanuel Dunand )

Christophe Leribault, choisi mercredi pour prendre la tête du Louvre, a acquis une grande expérience dans la gestion des institutions culturelles en dirigeant le château de Versailles et plusieurs musées parisiens.

Cet historien d'art de 62 ans présente un CV extrêmement riche qu'il complète en étant nommé à la tête du musée le plus visité au monde, en remplacement de Laurence des Cars, qui a démissionné mardi, emportée par le cambriolage du Louvre du 19 octobre.

Né le 14 octobre 1963 dans le Val-d'Oise, en banlieue parisienne, Christophe Leribault est un passionné d'art depuis son plus jeune âge.

Diplômé de la Sorbonne, il a débuté sa carrière comme conservateur au musée Carnavalet (1990-2006), consacré à l'histoire de Paris, avant de devenir directeur adjoint du département des arts graphiques du musée du Louvre (2006-2012).

En 2007, le conservateur général du patrimoine prend la tête du musée national Eugène Delacroix puis, en 2012, la direction du Petit Palais.

Sous sa direction, ce musée s'est considérablement développé, grâce à une programmation remarquée et une politique d'éducation artistique très active, privilégiant le dialogue entre la collection du musée et l'art contemporain.

En 2021, Christophe Leribault est nommé à la présidence des musées d'Orsay et de l'Orangerie, où il succède déjà à Laurence des Cars lorsque celle-ci prend la tête du Louvre.

A Orsay et l'Orangerie, il poursuit avec ses équipes une politique d'ouverture visant à faire de ces musées "des lieux en prise avec les préoccupations et les interrogations de notre temps", selon sa propre expression.

Il peut se targuer d'avoir fait massivement revenir le public à Orsay après la fin de la crise sanitaire grâce à des expositions "blockbusters", comme celles consacrées à Edvard Munch ou à Van Gogh à Auvers-sur-Oise.

En février 2024, il est choisi par Emmanuel Macron pour prendre la tête du château de Versailles, l'un des postes les plus convoités de la culture en France.

Il y remplace Catherine Pégard, qui occupait cette fonction depuis 2011 et qui est actuellement la conseillère pour la culture du président de la République.

Sous sa présidence, le château de Versailles accueille des compétitions des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et poursuit les grands projets de restauration et d'ouverture à l'art contemporain.

"Je ne souhaite pas faire que du Louis XIV", le roi à l'origine du château, explique-t-il au Figaro en juin 2025.

Spécialiste du XVIIIe siècle, Christophe Leribault a été élu à l’Académie des beaux-arts en 2023.