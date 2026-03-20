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La Bourse de Paris avance prudemment avec la baisse des prix de l'énergie
information fournie par AFP 20/03/2026 à 10:23

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en petite hausse vendredi, profitant de l'accalmie sur les prix du pétrole et du gaz, malgré la nervosité persistante dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient.

Vers 09H45 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 52,14 points, soit 0,67%, à 7.860,01 points. Jeudi, le CAC 40 a perdu 2,03% et fini la séance à 7.807,87 points.

"À l'approche du week-end, les marchés financiers envoient des signaux mitigés: les prix du pétrole se replient, mais les marchés actions (sont) agités", note Patrick Munnelly, de Tickmill Group, "les investisseurs surveillant de près les développements aux États-Unis et en Israël visant à apaiser les tensions avec l'Iran".

"Les prix du pétrole sont plus calmes (...) après les appels des États-Unis à éviter de cibler les infrastructures énergétiques (...) et après l'annonce selon laquelle Washington envisage d'assouplir les sanctions sur le pétrole iranien", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, se repliait de 1,07%, à 107,49 dollars vers 08H15 GMT. Il avait bondi la veille jusqu'à près de 120 dollars, avant de largement modérer sa course.

Le président américain Donald Trump a assuré avoir réclamé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne plus frapper les infrastructures énergétiques en Iran.

"Après 20 jours, je peux vous annoncer que l'Iran n'a aujourd'hui plus la capacité d'enrichir de l'uranium et qu'il n'a plus la capacité de produire des missiles balistiques", a quant à lui déclaré Benjamin Netanyahu. Cette guerre "finira plus tôt que les gens ne le pensent", a-t-il promis, des propos perçus comme rassurants par les marchés.

"Cette détente reste néanmoins fragile, alors que le marché continue d'intégrer un choc d'offre historique, avec près de 10 millions de barils par jour retirés du marché mondial", précise John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank.

Les industrielles brillent

Les valeurs industrielles comme ArcelorMittal (+2,67% à 43,90 euros) ou Saint-Gobain (+1,90% à 69,62 euros) reprenaient des couleurs vendredi à la Bourse de Paris, profitant de la baisse des prix du gaz et du pétrole, les énergies fossiles restant un gros poste de dépenses pour ce secteur.

En face, TotalEnergies perdait 0,69% à 78,05 euros, après s'être fortement apprécié la veille.

Euronext CAC40

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136,7000 EUR Euronext Paris -1,44%
SAINT-GOBAIN
69,2400 EUR Euronext Paris +1,35%
TOTALENERGIES
78,1800 EUR Euronext Paris -0,52%
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