La Bourse de Paris au plus haut historique : réponses à cinq questions fréquentes

Le Revenu répond aux interrogations posées alors que le CAC 40 est au plus haut. (© Shutterstock)

Devez-vous vendre ? Le CAC 40 peut-il grimper plus haut ? Les actions américaines vont-elles rattraper leur retard ? Le Revenu répond aux interrogations souvent posées en ce mois de mars 2023 alors que le CAC 40 est dans la zone de son plus haut historique du 6 mars (7 401, 15 points en séance).

CAC 40 : + 13,9%. Dax : + 12,4%. S&P 500 : + 5,4%. Nasdaq Composite : + 11,5%. Nikkei : + 8,5%. Le rebond des indices boursiers entre le 1er janvier et le 7 mars 2023 impressionne et interpelle, après un millésime 2022 horrible sur les marchés.

De nombreux abonnés nous interrogent sur les décisions à prendre en Bourse après une telle hausse. Le Revenu répond aux questions les plus fréquentes.

Devez-vous vendre ?

Tout dépend de votre horizon de placement. Si vous pensez avoir besoin des sommes placées en Bourse dans les cinq prochaines années, prenez une partie de vos bénéfices. Si vous pouvez vous permettre d’immobiliser votre argent cinq ans de plus, restez investi. Le market timing (vendre au plus haut, acheter au plus bas) est un art bien difficile, réservé aux plus avertis.

Pour profiter de la hausse des actions dans la durée, la stratégie la moins risquée et souvent la plus profitable consiste à rester en Bourse quel que soit le niveau des indices.

Le CAC 40 peut-il encore grimper ?

La salve de bonnes nouvelles qui a propulsé les cours à des niveaux stratosphériques ne peut que se tarir au deuxième trimestre 2023. Si nous demeurons confiants dans la capacité des entreprises à créer de la valeur pour leurs actionnaires à long terme, une phase de consolidation ne peut être exclue à court terme.

Le niveau de