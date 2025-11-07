La Bourse de Paris atone face aux incertitudes

Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet historique mardi 21 octobre ( AFP / Ludovic MARIN )

La prudence est de mise vendredi à la Bourse de Paris, les investisseurs faisant face à de nombreuses zones d'ombres aux Etats-Unis, des droits de douane aux valorisations du secteur tech.

Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, grappillait 0,03%, soit 2,19 points, pour s'établir à 7.966,96 points. Jeudi, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,36%, à 7.964,77 points.

"Les marchés consolident légèrement en ce début de mois de novembre, commente Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM. En l'état, cela semble être une respiration plutôt saine après les fortes performances d'octobre plutôt qu'un changement de tendance."

Il relève un certain nombre d'incertitudes, avec "l'arrêt de l'activité dans nombre de services du gouvernement fédéral américain" ou "shutdown", désormais le plus long de l’histoire, mais aussi les interrogations quant à "la légalité de certains droits de douane imposés par Trump qui était discutée à la Cour Suprême".

A cela s'ajoute le "scepticisme croissant quant à la capacité des valorisations stratosphériques du secteur de l'intelligence artificielle (IA) à tenir le coup", souligne Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group.

Enfin, les investisseurs doivent digérer une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Arkema résiste

Le chimiste français Arkema a abaissé pour la troisième fois cette année son objectif de rentabilité (Ebitda) pour 2025 en raison d'une "demande plus faible qu'attendue aux Etats-Unis", et ses ventes ont reculé au troisième trimestre, selon un communiqué vendredi.

"Cet avertissement était en grande partie déjà anticipé par les analystes (...) et s'explique par le contexte macroéconomique actuellement difficile et la demande plus faible que prévue aux US", relèvent les analystes d'Oddo dans une note sur Arkema.

Ils maintiennent par ailleurs leur recommandation positive avec un objectif de cours de 67 euros. Vers 10H20 à Paris, l'action Arkema prenait 2,82% à 50,40 euros.

Voyants au vert pour Euronext

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, le sixième d'affilée, notamment grâce aux activités non liées aux volumes échangés sur les marchés.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,6% sur un an, à 438,1 millions d'euros. Son bénéfice net a reculé de 6,1%, à 149,7 millions d'euros, en raison d'un effet de comparaison défavorable.

Les résultats ont été salués en Bourse, le titre Euronext prenant 3,44% à 126,20 euros vendredi vers 10H20 heure de Paris.

Euronext CAC40