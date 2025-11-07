Emmanuel Macron arrivé au Mexique pour "resserrer les liens"

Emmanuel Macron à Belém, Brésil le 6 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron conclut vendredi sa tournée en Amérique latine par une visite à Mexico, où il entend "resserrer les liens" politiques et économiques entre la France et le Mexique, un an après l'entrée en fonctions de la présidente de gauche Claudia Sheinbaum.

Le président français est arrivé dans la nuit de jeudi dans la capitale mexicaine en provenance du Brésil, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Il veut "resserrer les liens politiques et stratégiques" avec ce pays membre du G20 avec lequel "on partage beaucoup de valeurs" sur "le respect des règles fondant l'ordre international, le respect du multilatéralisme", a dit l'Elysée aux journalistes.

"La visite a aussi pour vocation d'approfondir nos liens économiques avec le Mexique", a ajouté un conseiller du chef de l'Etat.

"Ce sera l'occasion d'annoncer une accélération de notre coopération dans tous les domaines : économique, universitaire, scientifique, culturel, mais aussi en matière d'environnement, de santé, et de sécurité", a déclaré pour sa part le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

Le dernier déplacement sur place d'un président français, François Hollande, remonte à onze ans.

Emmanuel Macron doit s'entretenir vendredi dans la matinée avec son homologue mexicaine. Les deux présidents réuniront ensuite des dirigeants d'entreprises françaises et mexicaines.

Le Mexique est le premier pays latino-américain investisseur en France, tandis que la France se classe comme le 11e investisseur étranger au Mexique.

Au-delà de cet aspect économique, Claudia Sheinbaum a clairement fait savoir que pour Mexico, la priorité de cette visite était la demande de retour d’œuvres illustrant la vie et les croyances de la civilisation Mexica, anciennement appelée aztèque, conservées aujourd'hui en France.

"Nous sommes très intéressés par certains +codex+", "que nous souhaitons voir arriver au Mexique. C'est notre principal intérêt", a dit la présidente la semaine dernière à la presse. Ils "sont très importants pour le Mexique".

Il s'agit notamment du "Codex Borbonicus", conservé à l'Assemblée nationale française, composé de 36 feuilles en écorce de ficus, et long de 14 mètres.

"C'est un dossier important sur lequel nous avons un dialogue qui est très ouvert avec les Mexicains", a assuré l'Elysée avant le déplacement, soulignant la mise en place depuis septembre "d'un groupe de travail franco-mexicain qui rassemble nos meilleurs experts sur ces sujets".

"Toutes ces initiatives conjointes, on espère pouvoir en parler à Mexico", a assuré la présidence française.