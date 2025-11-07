 Aller au contenu principal
CAC 40
7 922,14
-0,54%
ITV annonce une possible vente de ses chaînes de télévision au Royaume-Uni à Sky
information fournie par Boursorama avec AFP 07/11/2025 à 13:15

( AFP / PAUL ELLIS )

( AFP / PAUL ELLIS )

Le groupe audiovisuel britannique ITV a annoncé vendredi être en "discussions préliminaires" en vue d'une vente de ses chaînes de télévision et de sa plateforme de streaming au Royaume-Uni à son compatriote Sky pour 1,6 milliard de livres (1,8 milliard d'euros).

Cette annonce faisait s'envoler son titre de près de 15% à 77,40 pence vers 09H20 GMT à la Bourse de Londres.

Après des spéculations dans la presse, ITV "confirme qu'elle est en discussions préliminaires concernant une éventuelle vente de son activité Media & Entertainment (M&E) à Sky pour une valeur d'entreprise de 1,6 milliard de livres", selon un communiqué diffusé à la Bourse de Londres.

Ces discussions avec Sky, propriété de l'américain Comcast, ne concernent donc pas ITV Studios, la branche de production audiovisuelle du groupe. Mais si la vente se concrétise, elle donnerait naissance à un poids lourd britannique de la télévision et du streaming.

Il n'y a, à ce stade, "aucune certitude quant aux termes sur lesquels une éventuelle vente pourrait être conclue ni quant à la réalisation d'une quelconque transaction", a précisé ITV dans son communiqué, précisant qu'"une annonce ultérieure sera faite en temps voulu", le cas échéant.

ITV, qui a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 5% depuis le début de l'année pour sa branche M&E, a prévenu que "les perspectives économiques incertaines" du Royaume-Uni pèsent sur ses résultats et a annoncé 35 millions de livres d'économies supplémentaires dans cette division au quatrième trimestre.

L'entreprise s'attend à une baisse d'environ 9% de ses revenus publicitaires d'ici la fin de l'année, pointant la prudence des entreprises britanniques à l'approche de la présentation du prochain budget du gouvernement, qui pourrait signifier de nouvelles hausses d'impôts.

