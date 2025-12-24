La Bourse de Paris atone, dans des volumes d'échanges faméliques à la veille de Noël

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, à l'entame d'une séance écourtée à la veille de Noël, où les volumes d'échanges sont traditionnellement maigres.

L'indice vedette CAC 40 grappillait 13,87 points (+0,17%), pour s'établir à 8.117,72 points vers 09H30. Mardi, le CAC 40 a terminé en légère baisse de 0,21% à 8.103,85 points à la clôture.

La Bourse de Paris fermera à 14 heures mercredi et ne reprendra son activité que lundi.

"L'année touche presque à sa fin et les traders sont en partie déjà en vacances. Les investisseurs ont largement remanié leurs portefeuilles et beaucoup ont clôturé leurs positions pour passer à autre chose. Les volumes d'échanges sont faibles, environ 30 à 35% en dessous de la moyenne du mois écoulé", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Toutefois, "si l'histoire sert de guide, le fameux +rallye de Noël+, soit les cinq dernières séances de l'année et les deux premières de la nouvelle année, pourrait générer environ 1,5% de gains supplémentaires" pour les actions mondiales, ajoute l'analyste.

Depuis le 1er janvier, le CAC 40 affiche une progression de 9,80%, bien en deçà de la progression de plus de 30% de Milan et de plus de 20% des Bourses de Londres et de Francfort. Madrid s'octroie un bond de près de 50% depuis le début de l'année.

Sanofi acquiert l'américain Dynavax

Le géant pharmaceutique français Sanofi faisait du sur-place (-0,01% à 80,98 euros) après avoir annoncé mercredi la signature d'un accord pour acquérir l'entreprise américaine Dynavax, qui commercialise notamment un vaccin contre l'hépatite B pour adultes.

Selon l'accord, Sanofi lancera une offre publique d'achat en numéraire pour racheter toutes les actions de Dynavax, société cotée aux Etats-Unis, au prix de 15,50 dollars par action, ce qui valorise l'entreprise à environ 2,2 milliards de dollars, selon le laboratoire français.

