La Bourse de Paris atone, dans des volumes d'échanges faméliques à la veille de Noël
information fournie par AFP 24/12/2025 à 09:46

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, à l'entame d'une séance écourtée à la veille de Noël, où les volumes d'échanges sont traditionnellement maigres.

L'indice vedette CAC 40 grappillait 13,87 points (+0,17%), pour s'établir à 8.117,72 points vers 09H30. Mardi, le CAC 40 a terminé en légère baisse de 0,21% à 8.103,85 points à la clôture.

La Bourse de Paris fermera à 14 heures mercredi et ne reprendra son activité que lundi.

"L'année touche presque à sa fin et les traders sont en partie déjà en vacances. Les investisseurs ont largement remanié leurs portefeuilles et beaucoup ont clôturé leurs positions pour passer à autre chose. Les volumes d'échanges sont faibles, environ 30 à 35% en dessous de la moyenne du mois écoulé", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Toutefois, "si l'histoire sert de guide, le fameux +rallye de Noël+, soit les cinq dernières séances de l'année et les deux premières de la nouvelle année, pourrait générer environ 1,5% de gains supplémentaires" pour les actions mondiales, ajoute l'analyste.

Depuis le 1er janvier, le CAC 40 affiche une progression de 9,80%, bien en deçà de la progression de plus de 30% de Milan et de plus de 20% des Bourses de Londres et de Francfort. Madrid s'octroie un bond de près de 50% depuis le début de l'année.

Sanofi acquiert l'américain Dynavax

Le géant pharmaceutique français Sanofi faisait du sur-place (-0,01% à 80,98 euros) après avoir annoncé mercredi la signature d'un accord pour acquérir l'entreprise américaine Dynavax, qui commercialise notamment un vaccin contre l'hépatite B pour adultes.

Selon l'accord, Sanofi lancera une offre publique d'achat en numéraire pour racheter toutes les actions de Dynavax, société cotée aux Etats-Unis, au prix de 15,50 dollars par action, ce qui valorise l'entreprise à environ 2,2 milliards de dollars, selon le laboratoire français.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
126,800 EUR Euronext Paris +0,56%
SANOFI
82,040 EUR Euronext Paris -0,22%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

