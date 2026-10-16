La Bourse de Paris à l'équilibre après une semaine de soubresauts

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évolue à l'équilibre vendredi, après une semaine marquée par les craintes de hausse de taux de la Réserve fédérale américaine et un mouvement de vente massif des valeurs liées à l'IA.

Vers 10H20 (heure de Paris), le CAC 40 grappillait 0,05 % à 7.937,30 points, soit une hausse de 2,60 points. La veille, il avait pris 0,78 %.

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 grimpe de plus de 1,70 %. Si cette hausse se confirme en fermeture, l'indice vedette parisien rattraperait son recul de 1,19 % provoqué la semaine précédente par les incertitudes politiques et budgétaires françaises.

Par rapport à début octobre, l'indice parisien perd en revanche 0,30 %, à rebours de plusieurs grands indices européens, à l'image du Dax à Francfort (+1,60 %) et du FTSE à Londres (+2,10 %). Le CAC fait en revanche mieux que Milan (-3,10 %).

Et sur l'ensemble de 2026, le CAC 40 est le seul grand indice européen en recul (-2,50 %), une performance largement inférieure au Stoxx Europe 600 (+8,60 %), qui réunit les 600 plus grandes capitalisations européennes.

Les actifs français souffrent notamment du blocage politique et de la situation budgétaire française, avec une dette et des déficits parmi les plus hauts en Europe, sur fond de débat politique tendu en vue du budget 2027 et d'incertitudes liées à l'élection présidentielle.

Le taux d'intérêt français à échéance dix ans était à 4,81 %, contre 4,79 % la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 3,42 %, contre 3,41 % jeudi soir.

La Fed rassure

Principal point d'attention du jour: "les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh", relève John Plassard, chef de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Lors d'une conférence en marge des assemblées du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, Kevin Warsh s'est abstenu de donner toute indication sur une possible hausse des taux directeurs dès la prochaine réunion de la Fed, fin octobre.

Les investisseurs retiennent de cette prise de parole qu'il "a réaffirmé que la Fed assurera la stabilité des prix, sans toutefois commenter les perspectives de politique monétaire ni apporter de soutien explicite à une hausse des taux", résument les analystes de Natixis.

Côté actions, les valeurs liées à l'IA reculaient légèrement, après la déroute des deux dernières séances.

Le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics, reculait encore vendredi de 0,33 % à 41,26 euros. Sur l'ensemble de la semaine, l'entreprise a perdu plus de 11 %. Soitec perdait 0,42 % à 129,30 euros.

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