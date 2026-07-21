La Bourse de Londres va lancer un marché ouvert 24 heures sur 24 l'année prochaine

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* Le LSE 24 fonctionnera en parallèle du marché principal

* Cette plateforme distincte proposera dans un premier temps des produits cotés en bourse

* Les actions pourraient être négociées sur LSE 24 à l'avenir, a déclaré le directeur général de la LSE

(Mises à jour pour ajouter les commentaires du directrice générale de la LSE aux paragraphes 4-5 et 8-9; horaires d'ouverture au paragraphe 10) par Samuel Indyk

La Bourse de Londres ( LSEG.L ) a annoncé mardi son intention de lancer LSE 24, une plateforme de transaction nocturne dédiée à certains produits cotés en bourse, au cours du premier semestre 2027, une initiative qui pourrait ouvrir la voie à une transaction d’actions 24 heures sur 24 à l’avenir.

Les bourses traditionnelles sont confrontées à l’essor des cryptomonnaies et d’autres actifs, qui ne sont pas soumis aux horaires d’ouverture conventionnels et ont suscité, notamment chez les investisseurs particuliers, l’espoir de pouvoir négocier à tout moment .

La nouvelle bourse de la LSE fonctionnera indépendamment de son marché principal et proposera dans un premier temps l’accès à des produits négociés en bourse, tels que des fonds répliquant les marchés boursiers britanniques ou américains.

Julia Hoggett, directrice générale de la Bourse de Londres, a déclaré que d’autres titres, tels que les actions, pourraient être négociés sur LSE 24 à l’avenir.

« Nous envisageons tout à fait que ce soit la prochaine étape », a-t-elle déclaré. « On pourrait imaginer un scénario dans lequel LSE 24 négocierait exactement les mêmes titres que le marché principal. »

C’est le Financial Times qui a été le premier à révéler lundi les détails de cette nouvelle bourse.

Le Nasdaq NDAQ.O prévoit d’étendre la négociation à 23 heures en semaine dès décembre, tandis que le CME CME.O a mis en place fin mai la négociation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des contrats à terme et des options sur cryptomonnaies. Le Cboe CBOE.Z , quant à lui, prévoit de lancer en décembre la négociation d'actions américaines 23 heures sur 24, 5 jours sur 7, sur sa bourse EDGX Equities Exchange.

La nouvelle bourse de la LSE aurait pour objectif de répondre à la demande croissante des investisseurs particuliers nationaux, ainsi que des clients institutionnels internationaux, notamment asiatiques, a déclaré Mme Hoggett.

« Nous comptons de nombreuses sociétés membres en Asie qui manifestent un intérêt croissant pour continuer à négocier les titres auxquels elles ont accès sur notre marché », a-t-elle ajouté.

LSE 24 fonctionnera de 17 h à 7 h 50, heure de Londres, avec une pause de 30 minutes entre 18 h 30 et 19 h pour permettre la mise en œuvre des procédures de fin de journée. Le marché principal continuera de fonctionner selon ses horaires habituels, de 8 h à 16 h 30.

Reuters fournit des informations pour le terminal d’actualités et de données de LSEG, Workspace, ainsi que pour d’autres produits.